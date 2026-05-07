Bayern Munchen i-a decis viitorul lui Manuel Neuer după eliminarea din Champions League

Bayern Munchen a ratat calificarea în finala UEFA Champions League, după dubla spectaculoasă cu Paris Saint-Germain.

După 4-5 în tur, bavarezii au remizat pe teren propriu, scor 1-1, iar francezii au mers mai departe cu 6-5 la general.

În ciuda eliminării, conducerea lui Bayern a luat deja o decizie importantă pentru sezonul viitor. Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, clubul german vrea să continue alături de Manuel Neuer și pregătește prelungirea contractului.

Se pregătește contractul pentru Manuel Neuer

Negocierile sunt într-un stadiu avansat, iar noua înțelegere ar putea fi anunțată chiar săptămâna viitoare, susține publicația Kicker.

Manuel Neuer, la conferința de presă premergătoare meciului dintre Bayern Munchen și PSG / Foto: Imago Images.
Deși a avut mai multe probleme medicale în sezonul trecut, Neuer este convins că poate continua la cel mai înalt nivel încă un an. Veteranul de 40 de ani rămâne prima opțiune între buturile echipei pregătite de Vincent Kompany.

În același timp, Bayern pregătește și tranziția către viitor. Tânărul Jonas Urbig, în vârstă de 22 de ani, va primi mai multe minute în sezonul următor, după ce a bifat deja 17 apariții în actuala stagiune.

Manuel Neuer evoluează pentru Bayern din vara lui 2011 și este aproape de borna de 600 de meciuri în tricoul bavarezilor. Portarul german se numără și acum printre cei mai bine plătiți jucători ai clubului, cu un salariu estimat la aproximativ 20 de milioane de euro pe sezon.

