Rayo Vallecano i-a stabilit prețul lui Andrei Rațiu! Anunțul venit înainte de semifinala Conference League

Rayo Vallecano este aproape calificată în finala Conference League. 

Echipa la care evoluează Andrei Rațiu s-a impus în prima manșă a semifinalelor în fața celor de la Strasbourg cu scorul de 1-0. Meciul retur este programat în această seară.

Înaintea meciului, Rațiu a primit o veste importantă. Presa spaniolă a început din nou să vorbească despre un transfer de senzație pentru internaționalul român la Barcelona, club despre care s-a scris și în ultimele perioade de mercato că va face o ofertă pentru Rațiu.

Rațiu este considerat drept unul dintre cei mai buni fundași laterali din La Liga, iar Barcelona vrea un înlocuitor pentru Jules Kounde în cazul în care fotbalistul francez va decide să accepte o eventuală ofertă venită din Premier League, unde este dorit de formații precum Chelsea, Manchester City și Liverpool.

Spaniolii susțin că, în cazul în care Barcelona se va decide să îl transfere pe Rațiu, catalanii sunt nevoiți să plătească 25 de milioane de euro, adică echivalentul clauzei de reziliere pe care românul o are la Rayo Vallecano.

Mai are încă patru ani de contract, astfel că echipa din La Liga nu este sub nicio presiune imediată să îl vândă. Rayo Vallecano îl evaluează pe Andrei Rațiu la 25 de milioane de euro. Nu ar trebui să fie o problemă pentru FC Barcelona, însă clubul va trebui să găsească o soluție pentru dificultățile sale financiare continue, astfel încât transferul să poată fi finalizat”, a scris OneFootball.

