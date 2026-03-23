Accidentat, Ionuț Radu forțează și vrea să apere cu Turcia: "Am confirmat, mâine vine"

Accidentat, Ionuț Radu forțează și vrea să apere cu Turcia: "Am confirmat, mâine vine" Nationala
Ionuț Radu, portarul lui Celta Vigo, își forțează prezența la națională în barajul cu Turcia pentru Cupa Mondială.

Ionut RaduCelta VigoEchipa NationalaTurcia
Ionuț Radu s-a accidentat, duminică, la meciul lui Celta Vigo contra lui Alaves, scor 3-4. Clubul din LaLiga anunța că goalkeeper-ul acuză probleme la gambă și că va fi supus unor investigații suplimentare.

Accidentat, Ionuț Radu forțează și vrea să apere cu Turcia

Radu va sosi însă marți la București și va fi supus unui control, după cum a anunțat Digisport. Există astfel șanse ca portarul lui Celta Vigo să fie apt pentru duelul cu Turcia de joi, chiar dacă în locul său a fost convocat de urgență Laurențiu Popescu, de la Universitatea Craiova.

"Am confirmat și da, mâine o să vină. Face o evaluare și aici, vedem ce are. Ar fi bine să nu uităm că avem două meciuri. Nu e musai să să apere cu Turcia, vine să apere finala", a spus Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF Răzvan Burleanu, la Digisport.

La momentul actual, Mircea Lucescu are la dispoziție trei portari: Marian Aioani (Rapid), Cătălin Căbuz (FC Argeș) și Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova). Ultimii doi au fost chemați de urgență după problemele medicale acuzate de Mihai Popa (CFR Cluj), respectiv Ionuț Radu (Celta Vigo).

"Avea un disconfort la gambă. A primit o lovitură, apoi a simțit o ușoară înțepătură. A spus că poate continua, dar senzația nu a fost bună", spunea Claudio Giraldez, antrenorul Celtei, după meciul de duminică.

Mesajul lui Ionuț Radu după accidentare

La o zi după meciul din campionatul Spaniei, Ionuț Radu a postat un mesaj pe rețelele sociale, cerându-și scuze fanilor iberici pentru rezultatul negativ (3-4) și oferind detalii despre situația sa medicală.

„Nu am nimic de spus care să justifice rezultatul de ieri, în afară de a ne cere scuze și de a lăsa în urmă acest eșec. Vom folosi această frustrare pentru a ne alimenta motivația pentru meciurile următoare! 

În următoarele zile, voi fi supus unor teste medicale pentru a determina amploarea accidentării din care trebuie să mă recuperez. Mulțumesc pentru mesajele de susținere! Sempre Celta!”, a scris goalkeeper-ul pe contul său de Instagram.

Un copil de 5 ani a căzut de la etajul opt al unui bloc din București, la o zi după un incident similar
Mircea Lucescu i-a explicat personal de ce nu va juca în Turcia - România: "Mai bine să fac un pas în spate"
Turcia - România | Tot ce trebuie să știi despre meciul tricolorilor. Probleme pentru Mircea Lucescu: accidentări pe bandă rulantă
Surpriză în cantonamentul Turciei înaintea meciului cu România. Cine și-a făcut apariția la antrenamentul lui Montella
Ce a spus Stjepan Tomas după debutul dezamăgitor pe banca Oțelului
Agentul îi pune contractul pe masă lui Tavi Popescu și promite o sumă uriașă: „Poți să iei zece milioane”
Încă un titular s-a accidentat înainte de Turcia - România: "Starea lui e gravă, dar vrea să joace"

Mutu s-a înțeles cu Chivu și merge la Inter: "Am vorbit cu el"

FIFA a intervenit în cazul Blănuță: „E disperat!“

A venit anunțul în cazul lui Umit Akdag, cu 3 zile înainte de Turcia - România

Mircea Lucescu s-a decis: cine va apăra poarta României în meciul cu Turcia

Gata cu regula U21 în Superliga României: ”O va scoate”



Mircea Lucescu i-a explicat personal de ce nu va juca în Turcia - România: "Mai bine să fac un pas în spate"
Agentul îi pune contractul pe masă lui Tavi Popescu și promite o sumă uriașă: „Poți să iei zece milioane”
Turcia - România | Lucescu, pariu riscant: poate fi călcâiul lui Ahile la Istanbul! Trei semne de întrebare
Surpriză în cantonamentul Turciei înaintea meciului cu România. Cine și-a făcut apariția la antrenamentul lui Montella
Cum a revenit Keita la Rapid după accidentul groaznic: starea îngrijorătoare a femeii lovite de fotbalist
Horațiu Moldovan, în cursă cu Ionuț Radu pentru transferul în Serie B! Italienii au anunțat favoritul: ”El este în plan secund!”
”Dramatic” Anunțul italienilor despre transferul internaționalului român
Starul României U18 e născut în Spania, a fost crescut de Barcelona și joacă la Celta Vigo: „Modelul meu e Mbappe!”
„De asta am luat decizia de a pleca!” Xavi Hernandez, declarație neobișnuită după victoria cu Celta Vigo 
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Edi Iordănescu s-a decis după plecarea de la naționala României: "Am vorbit cu el"
stirileprotv Spitalul cu normă de internări pentru a primi bani de la stat. ”Bunicul, bunica, mama, tata... Așa se internează, în familie”

protv Rusoaica cu origini bulgărești care a devenit preferata paparazzilor de la Hollywood. Ținutele ei au transformat-o într-o țintă de neratat

stirileprotv Se schimbă legea ANL-urilor. Cine poate închiria de acum locuințele de stat

stirileprotv Ce are România de oferit în misiunea din Strâmtoarea Ormuz. Ministrul Apărării: „Avem experiență în Marea Neagră”

