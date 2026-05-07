Calculul istoric al fotbalului european arată că oricărei echipe îi este deosebit de complicat să câștige Liga Campionilor în doi ani consecutivi.

PSG vrea să devină al doilea club din istoria Ligii Campionilor care își apără titlul de campioană

De când această competiție poartă noul nume, din 1992-93, doar Real Madrid a reușit să își apere titlul de campioană. A făcut-o în 2017, după un 4-1 cu Juventus, la un an distanță de la ultimul act câștigat chinuit, la penalty-uri, în fața rivalei Atletico Madrid.

Madrilenii nu doar că și-au apărat statutul de campioni europeni în fotbalul de club, ci și-au triplat onoarea, în 2018, ajutați fiind și de gafele neașteptate ale portarului Karius. Rezultatul de la Kiev dintre Real Madrid și Liverpool a consemnat o triplă istorică în Liga Campionilor, rezultat pe care Paris Saint-Germain îl vânează, în acești ani.

Real Madrid, „hattrick” de „urecheate” în 2016-2018

Gruparea pregătită de Luis Enrique are în față nu doar o finală dificilă, cu Arsenal, ci și încă o ediție de câștigat, dacă vrea să repete performanța clubului din capitala Spaniei.

Parizienii o iau însă pas cu pas, iar un succes în finala de la Budapesta, programată în data de 30 mai, de la ora 19:00, i-ar plasa, alături de Real Madrid, ca doar al doilea club care își apără titlul de câștigător al UEFA Champions League.

