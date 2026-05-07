PSG, noul Real Madrid? Luis Enrique bate la ușa istoriei fotbalului european
Paris Saint-Germain are în față o oportunitate istorică de care nu va mai beneficia prea curând, conform probabilităților.

Calculul istoric al fotbalului european arată că oricărei echipe îi este deosebit de complicat să câștige Liga Campionilor în doi ani consecutivi.

PSG vrea să devină al doilea club din istoria Ligii Campionilor care își apără titlul de campioană

De când această competiție poartă noul nume, din 1992-93, doar Real Madrid a reușit să își apere titlul de campioană. A făcut-o în 2017, după un 4-1 cu Juventus, la un an distanță de la ultimul act câștigat chinuit, la penalty-uri, în fața rivalei Atletico Madrid.

Madrilenii nu doar că și-au apărat statutul de campioni europeni în fotbalul de club, ci și-au triplat onoarea, în 2018, ajutați fiind și de gafele neașteptate ale portarului Karius. Rezultatul de la Kiev dintre Real Madrid și Liverpool a consemnat o triplă istorică în Liga Campionilor, rezultat pe care Paris Saint-Germain îl vânează, în acești ani.

Real Madrid, „hattrick” de „urecheate” în 2016-2018

Gruparea pregătită de Luis Enrique are în față nu doar o finală dificilă, cu Arsenal, ci și încă o ediție de câștigat, dacă vrea să repete performanța clubului din capitala Spaniei.

Parizienii o iau însă pas cu pas, iar un succes în finala de la Budapesta, programată în data de 30 mai, de la ora 19:00, i-ar plasa, alături de Real Madrid, ca doar al doilea club care își apără titlul de câștigător al UEFA Champions League.

Finala Champions League, programată la Budapesta, în data de 30 mai, de la ora 19:00

Programarea devreme nu doar că permite unui segment mai larg să urmărească întreaga desfășurare a partidei, în cazul în care meciul ar intra în prelungiri sau ar fi decis doar prin lovituri de departajare, ci le permite fanilor, conform UEFA, o experiență îmbogățită.

Oficialii UEFA, înfrunte cu președintele Aleksander Ceferin cred că această programare va ajuta eonomia locală, iar fanii care vor face deplasarea vor avea mai mult timp pentru a savura greutatea istorică a momentului.

UEFA motivează că această grăbire a jocului înseamnă și o siguranță mai mare pentru toate persoanele implicate în organizarea și derularea meciului, inclusiv pentru spectatorii posesori de tichete de acces pe stadion, dar și pentru fanii care se vor deplasa în Budapesta fără bilete și vor urmări meciul din baruri sau locuri special amenajate pentru vizionare.

O omisiune evidentă și ușor de înțeles, din această motivare a UEFA, este că doar fanii echipei câștigătoare vor beneficia de îmbogățirea experienței din ziua finalei.

27 de grade anunțate la Budapesta, în ziua finalei Ligii Campionilor

Mai important însă programarea finalei mai devreme cu trei ore poate afecta cu adevărat calitatea fotbalului prestat în finala Ligii Campionilor.

De exemplu, în acest an, la Budapesta, în data de 30 mai, este așteptată o vreme însorită, cu o temperatură maximă de 27 de grade Celsius.

Începând la ora 18, ora locală (19:00, ora României), meciul va începe la o temperatură de aproximativ 25 de grade Celsius, și nu circa 21-22, câte ar urma să fie programate la ora 21, vechea oră de disputare a finalei Ligii Campionilor.

În condițiile date, sunt șanse mai mari decât în anii precedenți ca prima repriză, în mod deosebit, să îi facă pe anumiți fotbaliști predispuși la a-și doza mai atent efortul, iar marele spectacol așteptat să fie amânat pentru a doua parte a jocului.

