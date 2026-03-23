Tricolorii lui Mircea Lucescu au început pregătirile pentru semifinala de joi din play-off-ul de calificare la Cupa Mondială 2026, utilizând deja modelul de minge cu care se va juca la Istanbul. Este vorba despre Nike Control FA 25, balonul pe care adversarii îl folosesc la meciurile de pe teren propriu.
Reprezentanții Federației Române de Fotbal au subliniat pe rețelele de socializare importanța acestui aspect de la antrenamente.
Tricolorii s-au antrenat cu mingea oficială a meciului
”Atenție la orice detaliu! Tricolorii pregătesc meciul de la Istanbul antrenându-se cu mingea de joc de la partida programată joi, 26 martie. Selecționata Turciei folosește pe teren propriu mingea Nike Control FA 25. Producătorul descrie mingea astfel: ’Realizată cu tehnologia inovatoare OMNISculpt, mingea de fotbal Control are caneluri embosate în înveliș pentru a oferi o traiectorie mai precisă, șut după șut. Construcția din patru panouri, cu cusături mai scurte și decalate, permite zone de contact mai mari și o formă mai sferică a mingii’”, au scris reprezentanții FRF pe Facebook.
Meciul decisiv dintre Turcia și România are loc joi, 26 martie, de la ora 19:00 (ora României), pe arena Beșiktaș Park.
În cazul unei victorii, naționala va disputa finala play-off-ului în deplasare, marți, 31 martie, împotriva Slovaciei sau statului Kosovo.