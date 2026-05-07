Începând cu ora 22:00, pe Sport.ro pot fi urmărite în format LIVE TEXT duelurile Aston Villa - Nottingham Forest și Freiburg - Braga.

Aston Villa - Nottingham Forest, de la 22:00

Nottingham Forest pornește cu un avantaj minim după victoria cu 1-0 din tur și este la un pas de prima finală europeană majoră din 1980.

De cealaltă parte, Aston Villa traversează o perioadă complicată. Formația pregătită de Unai Emery vine după trei înfrângeri consecutive în toate competițiile, inclusiv eșecul din prima manșă.

Totuși, Villa Park a fost o adevărată fortăreață în acest sezon european. Aston Villa a câștigat toate cele șase meciuri disputate acasă în Europa League și speră să întoarcă soarta calificării.

Freiburg - Braga, de la ora 22:00

În Germania, Freiburg încearcă să recupereze diferența după eșecul cu 2-1 din Portugalia. Formația lui Julian Schuster nu traversează cea mai bună perioadă, fără victorie în ultimele patru meciuri oficiale.

De partea cealaltă, Braga vine cu moral bun după o singură înfrângere în ultimele nouă partide oficiale. Portughezii caută prima finală de Europa League după cea disputată în sezonul 2010/11.

Statistica nu este însă de partea nemților. Freiburg nu a câștigat niciodată împotriva unei echipe portugheze, în timp ce Braga are șase victorii în duelurile europene cu formații din Germania.