Nici că se putea un ghinion mai mare pentru echipa națională! Pentru că, în decurs de doar câteva zile, prima reprezentativă a pierdut doi jucători pe același post, cel de portar!

Mai întâi, s-a „rupt“ Mihai Popa (CFR Cluj), apoi, aseară, a venit vestea accidentării lui Ionuț Radu, la Celta Vigo. Drept urmare, selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) a fost nevoit să recurgă, pe rând, la a 4-a și a 5-a variantă pentru postul de portar! Vorbim despre Cătălin Căbuz (FC Argeș) și Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova).

Marian Aioani, nicio selecție la naționala mare!

Având în vedere această situație, „Il Luce“ e în fața unei dileme: pe cine să titularizeze, joi (ora 19:00), în meciul cu Turcia de la Istanbul?

La prima vedere, omul numărul 1 va fi fie Marian Aioani (26 de ani), fie Laurențiu Popescu (29 de ani), fiind greu de crezut că titular poate fi Căbuz (29 de ani), mai ales după gafa sa din weekend, în meciul cu Universitatea Cluj (0-1).

Dar nici alternativele Aioani și Popescu nu sunt fără o doză de risc, pentru un meci cu o asemenea miză. Pentru că ambii portari au un dezavantaj: nicio selecție până în acest moment al carierei lor, în naționala mare! De amintit că și Căbuz are zero în dreptul selecțiilor anterioare.

Aioani a jucat la JO 2020, la Tokyo

În duelul Aioani – Popescu pentru titularizare, primul are, totuși, două argumente în plus. Goalkeeperul Rapidului a avut mai multe apariții, în acest sezon, comparativ cu rivalul său de la Craiova. Aioani a adunat 26 de partide, în actuala campanie, pe când Popescu a avut doar 12 jocuri, la Craiova.

Și mai e un aspect de luat în seamă: experiența internațională. Aioani, deși fără selecție în prima reprezentativă, a avut prezențe mai multe la România U21. În plus, a apărat poarta României U23, la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Acolo, la evenimentul desfășurat în 2021 din cauza pandemiei, Aioani a fost integralist în partidele cu Honduras (1-0), Coreea de Sud (0-4) și Noua Zeelandă (0-0).

Prin comparație, Laurențiu Popescu a avut doar două meciuri sub tricolor, la România U16 și U18.