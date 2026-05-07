Motivul pentru care Mihai Stoica l-a ironizat pe Vincent Kompany după Bayern - PSG: ”L-a cam dereglat!”

Motivul pentru care Mihai Stoica l-a ironizat pe Vincent Kompany după Bayern - PSG: ”L-a cam dereglat!” Liga Campionilor
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

PSG s-a calificat în finala Champions League după ce a remizat cu Bayern Munchen în cea de-a doua manșă a semifinalelor. 

TAGS:
Bayern MunchenPSGVincent KompanyMihai StoicaFCSBLiga CampionilorChampions League
Din articol

Partida a avut parte de unele faze controversate, iar Vincent Kompany a făcut acuzații grave la finalul meciului, susținând că arbitrul Joao Pinheiro a avantajat echipa antrenată de Luis Enrique.

Vincent Kompany, ironizat de Mihai Stoica

  • Vincent kompany 24
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Mihai Stoica l-a ironizat pe Vincent Kompany după ce a văzut declarațiile făcute de antrenorul lui Bayern Munchen după meci. Oficialul de la FCSB a spus că PSG a dominat-o clar pe Bayern Munchen și nu a ezitat să se lege de ținuta antrenorului lui Bayern Munchen.

Nu prea cred că a văzut meciul. Poate s-a uitat la alt meci sau probabil că outfitul (n.r. – ținuta) l-a cam dereglat. Ce meci o fi văzut Kompany nu știu… eu n-am văzut două echipe egale. Am văzut o echipă care a jucat fotbal și una care n-a jucat nimic. Am mai văzut și un antrenor care se agita pe margine și se bucura la un gol dat în minutul 90+4”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

Ce a spus Vincent Kompany după meci

„Le-am zis jucătorilor că înțeleg că sunt dezamăgiți. Am dat totul, a fost un meci al detaliilor. Dar trebuie să ne uităm la unele decizii pe care arbitrii le-au luat de-a lungul acestor două meciuri.

Nu e niciodată o scuză, dar contează. Dacă ne uităm la ambele manșe, au fost prea multe decizii luate împotriva noastră.

Dacă ne uităm la ambele faze, haideți să avem puțină logică... E ridicol! Era cu mâna pe sus, îl lovește clar, dar pentru că mingea vine de la colegul său nu e penalty. Nu e povestea completă a meciului, dar în final a fost o dublă manșă decisă de o diferență de doar un gol. 

Iar la cealaltă fază, cu al doilea cartonaș galben, am crezut că urmează să îl dea, iar apoi am simțit că s-a răzgândit pentru că avea deja un galben și nu a vrut să îl dea pe al doilea. Așa că s-a întors asupra fazei cu Konrad Laimer. Am revăzut imaginile și nu am văzut să fi fost henț. Ei spun că a fost, așa că nu știu", a declarat Vincent Kompany, imediat după meci.  

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
O indiancă miliardară a atras toate privirile la Met Gala 2026. A purtat un colier de 15 milioane de dolari | GALERIE FOTO
O indiancă miliardară a atras toate privirile la Met Gala 2026. A purtat un colier de 15 milioane de dolari | GALERIE FOTO
ULTIMELE STIRI
Steaua și FCSB s-au întrecut în mesaje emoționante cu ocazia aniversării a 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni
Steaua și FCSB s-au întrecut în mesaje emoționante cu ocazia aniversării a 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni
Sfâșietor! Cum a fost surprins Harry Kane după eliminarea lui Bayern Munchen din Liga Campionilor: „E greu”
Sfâșietor! Cum a fost surprins Harry Kane după eliminarea lui Bayern Munchen din Liga Campionilor: „E greu”
Fotbalistul făcut praf de francezi după Bayern - PSG: „Nu a existat”
Fotbalistul făcut praf de francezi după Bayern - PSG: „Nu a existat”
PSG, noul Real Madrid? Luis Enrique bate la ușa istoriei fotbalului european
PSG, noul Real Madrid? Luis Enrique bate la ușa istoriei fotbalului european
Mesajul transmis de FCSB la aniversarea a 40 de ani de când Steaua a câștigat Cupa Campionilor Europeni
Mesajul transmis de FCSB la aniversarea a 40 de ani de când Steaua a câștigat Cupa Campionilor Europeni
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
S-a aflat! Primul club care vrea să-l transfere pe Kylian Mbappe de la Real Madrid

S-a aflat! Primul club care vrea să-l transfere pe Kylian Mbappe de la Real Madrid

Ce s-a ales de fosta campioană US Open, după divorțul de Jozy Altidore, fostul atacant al lui Sunderland și Villarreal

Ce s-a ales de fosta campioană US Open, după divorțul de Jozy Altidore, fostul atacant al lui Sunderland și Villarreal

Gigi Becali, anunț după decizia judecătorilor privind cele 37 de milioane de euro: „S-a terminat!”. Reacția lui Talpan

Gigi Becali, anunț după decizia judecătorilor privind cele 37 de milioane de euro: „S-a terminat!”. Reacția lui Talpan

Decizia luată de Ioan Varga după ce Daniel Pancu și-a dat acordul și semnează cu Rapid

Decizia luată de Ioan Varga după ce Daniel Pancu și-a dat acordul și semnează cu Rapid

Ladislau Boloni știe una și bună despre Chivu: ”A câștigat un titlu, să nu începem să găsim regi”

Ladislau Boloni știe una și bună despre Chivu: ”A câștigat un titlu, să nu începem să găsim regi”

Final Four-ul Cupei României la handbal feminin, LIVE pe Pro Arena și VOYO. Cine joacă în semifinale

Final Four-ul Cupei României la handbal feminin, LIVE pe Pro Arena și VOYO. Cine joacă în semifinale



Recomandarile redactiei
Steaua și FCSB s-au întrecut în mesaje emoționante cu ocazia aniversării a 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni
Steaua și FCSB s-au întrecut în mesaje emoționante cu ocazia aniversării a 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni
Fotbalistul făcut praf de francezi după Bayern - PSG: „Nu a existat”
Fotbalistul făcut praf de francezi după Bayern - PSG: „Nu a existat”
Sfâșietor! Cum a fost surprins Harry Kane după eliminarea lui Bayern Munchen din Liga Campionilor: „E greu”
Sfâșietor! Cum a fost surprins Harry Kane după eliminarea lui Bayern Munchen din Liga Campionilor: „E greu”
Starul din fotbalul european, decizie șocantă! Se retrage la doar 30 de ani
Starul din fotbalul european, decizie șocantă! Se retrage la doar 30 de ani
PSG, noul Real Madrid? Luis Enrique bate la ușa istoriei fotbalului european
PSG, noul Real Madrid? Luis Enrique bate la ușa istoriei fotbalului european
Alte subiecte de interes
Revoluție la Bayern Munchen. Pe cine au transferat bavarezii și pe cine vor să mai aducă în această vară
Revoluție la Bayern Munchen. Pe cine au transferat bavarezii și pe cine vor să mai aducă în această vară
Manchester United pierde o sumă imensă, după ce trimite la West Ham un jucător cumpărat cu 60 de milioane de euro!
Manchester United pierde o sumă imensă, după ce trimite la West Ham un jucător cumpărat cu 60 de milioane de euro!
PSG a dat lovitura! Francezii și-au prezentat transferul de 50.000.000€
PSG a dat lovitura! Francezii și-au prezentat transferul de 50.000.000€
”Here we go!” Transfer tare din naționala Franței la PSG, Nasser Al Khelaifi și Luis Enrique s-au implicat direct
”Here we go!” Transfer tare din naționala Franței la PSG, Nasser Al Khelaifi și Luis Enrique s-au implicat direct
Tottenham și-a prezentat transferul de 30.000.000€
Tottenham și-a prezentat transferul de 30.000.000€
În anii 2000 fotbaliști titulari în naționala Belgiei jucau în Liga 1 din România, acum ”Dracii Roșii” joacă în altă ligă: sunt pe locul 3 în clasamentul FIFA!
În anii 2000 fotbaliști titulari în naționala Belgiei jucau în Liga 1 din România, acum ”Dracii Roșii” joacă în altă ligă: sunt pe locul 3 în clasamentul FIFA!
CITESTE SI
O indiancă miliardară a atras toate privirile la Met Gala 2026. A purtat un colier de 15 milioane de dolari | GALERIE FOTO

stirileprotv O indiancă miliardară a atras toate privirile la Met Gala 2026. A purtat un colier de 15 milioane de dolari | GALERIE FOTO

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

PSD îi cere înapoi pe liberali la guvernare, la o zi după ce i-a dat jos. Cele trei scenarii ale unui nou guvern, fără AUR

stirileprotv PSD îi cere înapoi pe liberali la guvernare, la o zi după ce i-a dat jos. Cele trei scenarii ale unui nou guvern, fără AUR

Au plătit aproape jumătate de milion de lei ca entitatea „Bau” să îi scape de „demoni”. Cazul e acum în instanță

stirileprotv Au plătit aproape jumătate de milion de lei ca entitatea „Bau” să îi scape de „demoni”. Cazul e acum în instanță

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!