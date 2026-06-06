Julio Enciso, unul dintre jucătorii de bază ai selecționatei pregătite de Gustavo Alfaro, s-a accidentat grav în meciul amical câștigat cu 4-0 împotriva selecționatei din Nicaragua.
Atacantul lui Strasbourg a părăsit terenul pe targă încă din prima repriză, în lacrimi. Imaginile au provocat imediat îngrijorare în tabăra paraguayană, iar prezența sa la turneul final este acum pusă sub semnul întrebării.
La finalul partidei, Gustavo Alfaro a oferit primele detalii despre starea fotbalistului.
„Julio a suferit două accidentări simultane: o întindere la bicepsul femural în urma impactului și o problemă la șold, care a afectat și zona cvadricepsului”, a explicat selecționerul.
Ar putea rata startul Campionatului Mondial
Presa din Paraguay scrie că Enciso va lipsi cel puțin la primele două meciuri din faza grupelor. Naționala sud-americană va debuta la turneul final împotriva Statele Unite, urmând apoi duelul cu Turcia. O eventuală revenire ar putea avea loc în ultima partidă din grupă, contra Australia.
Cotat la 25 de milioane de euro, atacantul în vârstă de 22 de ani a avut un sezon excelent la Strasbourg, unde a bifat 42 de meciuri în toate competițiile, cu 12 goluri și nouă pase decisive.