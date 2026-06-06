Julio Enciso, unul dintre jucătorii de bază ai selecționatei pregătite de Gustavo Alfaro, s-a accidentat grav în meciul amical câștigat cu 4-0 împotriva selecționatei din Nicaragua.

Atacantul lui Strasbourg a părăsit terenul pe targă încă din prima repriză, în lacrimi. Imaginile au provocat imediat îngrijorare în tabăra paraguayană, iar prezența sa la turneul final este acum pusă sub semnul întrebării.