Partida vine după remiza din deplasarea cu Georgia, scor 1-1, iar „tricolorii” caută primul succes sub comanda noului selecționer. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

Cine e favorită înainte de România - Țara Galilor și ce cotă are un rezultat de egalitate

Bookmakerii văd România ușor favorită în acest duel, dar diferențele sunt minime.

Victoria naționalei lui Hagi este cotată la 2,65, în timp ce un succes al Țării Galilor are cota 2,80.

Un rezultat de egalitate este considerat aproape la același nivel cu celelalte două variante, având cota 3,00.

La capitolul marcatori, Țara Galilor mizează pe Kieffer Moore, cotat cu 3,35 pentru a înscrie oricând și 7,2 pentru a deschide scorul.

De partea cealaltă, România îl are în prim-plan pe Denis Drăguș, cu cotă 3,45 pentru gol și 7,4 pentru a marca primul.

Lotul României pentru amicalul cu Țara Galilor

PORTARI

Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 2/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 1/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 4/0);

FUNDAȘI

Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 24/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 2/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Matei ILIE (CFR Cluj, 1/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 7/1), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 1/0);

MIJLOCAȘI

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 13/0), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 1/0), Darius OLARU (FCSB, 27/0), Cătălin CÎRJAN (FC Dinamo, 1/0);

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