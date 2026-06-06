VIDEO SHOW! Cât s-a terminat San Marino - Bangladesh, meci decis în minutul 86 după o fază de playstation

SHOW! Cât s-a terminat San Marino - Bangladesh, meci decis în minutul 86 după o fază de playstation Fotbal extern
SPORT.RO
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Un meci amical cu totul neașteptat a avut loc la Serravalle.

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Nicolas GiacopettiTopu Barmansan marinoBangladesh
Din articol

Bangladesh a reușit să o învingă pe San Marino, scor 2-1, după un final dramatic decis în minutul 86.

Partida a început cu un gol al oaspeților, marcat de Topu Barman în minutul 19, însă San Marino a revenit rapid în joc.

Giacopetti a restabilit egalitatea în minutul 31, iar finalul părea să ducă spre o remiză între două dintre cele mai modeste naționale din fotbalul mondial.

Topu Barman a înscris pe final după o fază de playstation

Bangladesh a dat însă lovitura în minutul 86, din nou prin Topu Barman, care a semnat „dubla” și a adus o victorie istorică pentru selecționata asiatică.

Faza a început cu o lovitură liberă. După o deviere, mingea a ajuns la un fotbalist bangladez, care a trimis-o spectaculos din semi-foarfecă. Topu Barman a deviat apoi mingea cu capul și a trimis-o în poartă.

Marcatorul decisiv, Topu Barman, evoluează la Bashundhara Kings, liderul din campionatul intern al Bangladeshului.

De partea cealaltă, Giacopetti este jucător al formației CBR Carli Pietracuta, echipă care activează în Eccellenza – Girone B, adică a doua serie din Liga 5 italiană.

Este demn de menționat și faptul că Bangladesh ocupă locul 181 FIFA, în timp ce San Marino se află pe poziția 211.

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