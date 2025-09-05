Ionuț Chirilă a făcut praf naționala lui Lucescu: „România e o echipă cu capul plecat, care se duce ca mielul la tăiere”

Ionuț Chirilă a făcut praf naționala lui Lucescu: „România e o echipă cu capul plecat, care se duce ca mielul la tăiere"
Naționala României a fost învinsă cu 0-3 de Canada, într-un meci amical care a avut loc pe Arena Națională.

Canada a deschis scorul în minutul 11 prin vedeta Jonathan David, care a marcat cu o lovitură de cap. Al doilea gol marcat de oaspeți a venit după o gafa a lui Horațiu Moldovan de care a profitat Ali Ahmed. 

Canadienii au închis tabela la 0-3, după reușita lui Niko Sigur, venite în urma unui atac ce a făcut „șah-mat” apărarea naționalei României.

Ionuț Chirilă a făcut praf naționala lui Lucescu: „România e o echipă cu capul plecat, care se duce ca mielul la tăiere”

Ionuț Chirilă a comentat prestația echipei naționale din prima repriză cu Canada, care s-a încheiat 0-2. Tehnicianul nu s-a ferit să critice felul în care a abordat Mircea Lucescu această partidă amicală.

„Păi ce impresie să îmi lase? Am văzut niște lebede canadiene slalomând printre niște tractoare care arau câmpul liniar. Noi trebuie să jucăm în zone și să nu intrăm în duel cu niște jucători net superiori. Nici asta nu am reușit. Rațiu încearcă să intre prin ei până pierde mingea. Golul lui Davies e greșeala lui Bancu, din cauza acestei lentori de care vorbeam la început.

Ghiță, disperat, dă mingea afară, pentru că nu putem să ieșim cu joc de pase scurte din presingul adversarului. Nu cunoaștem unghiurile de joc.

Caracteristica jucătorilor români este tehnicitatea. Trebuie să încercăm din loviturile libere să facem un atac pozițional, jos, să verticalizăm, să încercăm o înșurubare, o deviere în careu. Răzvan Marin pasează pe lateral pe intercepția adversarului. Oboseală mentală foarte mare. Moldovan, obosit mental, el încearcă să dribleze pe partea cealaltă și acolo se termină faza.

El vede că Ahmed pune stângul și îl driblează acolo. Suntem departe. Suntem rigizi, suntem crispați, agresivitatea și determinarea provin din știința jocului.

România e o echipă cu capul plecat, care se duce ca mielul la tăiere. Greșim niște mingi care nu se greșesc nici la juniori. Suntem foarte rigizi și crispați în joc. Cam asta este repriza 1, să vedem ce se poate schimba”, a spus Ionuț Chirilă, conform GSP.ro.

Forțele speciale ale Marinei SUA ar fi ucis civili nord-coreeni &icirc;ntr-o misiune eșuată, aprobată de Donald Trump &ndash; NYT
Modificare în echipa de start! Jucătorul s-a accidentat și Mircea Lucescu a luat decizia
Reacția lui Meme Stoica, după ce Mircea Lucescu a lăsat pe bancă toți cei șase jucători de la FCSB
”I se face o nedreptate!” Mircea Lucescu nu a ținut cont de schimbarea cerută de Ioan Becali la națională
Anunțul făcut de Mircea Lucescu după accidentarea suferită de Louis Munteanu: ”A simțit o durere puternică!”
Florin Prunea, fără perdea după România - Canada 0-3: "Suntem jos mondial!"
”Ne punem și noi întrebări!” Mihai Stoica nu s-a abținut după România – Canada 0-3: ”Zici că era 3-0 pentru noi!”
România – Canada 0-3, cea mai dură înfrângere a lui Mircea Lucescu „acasă“ la națională
După 0-3 cu Canada, Răzvan Marin s-a convins și știe cum poate învinge Cipru: "Trebuie să facem asta!"
MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

Se face transferul la FCSB! Lovitura dată de Gigi Becali: ”Suntem practic înțeleși”

România - Canada 0-3 | ”Nada” cu Canada! ”Tricolorii” pierd la scor de neprezentare pe Arena Națională

Vlad Chiricheș, la altă echipă din Superliga? "Poate merge acolo, au nevoie de el"

MERCATO ANGLIA 2025 | Toate transferurile făcute în Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

Denis Haruț s-a întors! Fundașul se pregătește deja cu echipa

stirileprotv Forțele speciale ale Marinei SUA ar fi ucis civili nord-coreeni într-o misiune eșuată, aprobată de Donald Trump – NYT

