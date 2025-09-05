Tricolorii lui Mircea Lucescu se pregătesc de meciul cu Cipru (marți, 21:45) din preliminariile Campionatului Mondial printr-un meci amical contra Canadei. Confruntarea va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.



Eugen Neagoe a numit cei mai în formă jucători de la națională: ”Să fie aleși în primul 11!”



Eugen Neagoe, fost internațional român, consideră că Denis Drăguș și Louis Munteanu sunt cei mai în formă jucători ai echipei naționale și susține că ei trebuie să fie incluși în primul ”11” neapărat.



Drăguș se află sub formă de împrumut la Eyupspor din această vară și este cotat la 3,5 milioane de euro de site-urile de specialitate, în timp ce Louis Munteanu joacă pentru CFR Cluj Cluj din august 2024.



”Sunt convins că sunt pregătiți și urmăresc foarte atent. Și știu foarte bine în ce formă este Drăguș. Știu foarte bine și forma lui Louis Munteanu.



Ei sunt cei mai potriviți oameni pentru alegerea primului 11 sau alegerea anumitor jucători în posturile respective”, a spus Neagoe, potrivit sptfm.



Lotul României pentru meciurile cu Canada și Cipru



PORTARI: Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);



FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);



MIJLOCAȘI: Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);



ATACANȚI: Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0).

