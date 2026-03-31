Echipa naţională a Suediei s-a calificat, marţi seară, pentru Cupa Mondială 2026, după ce a învins, pe teren propriu, scor 3-2, echipa naţională a Poloniei, în finala barajului european.

Prima repriză a partidei de la Stockholm a fost una pe contre. Anthony Elanga a deschis scorul pentru gazde, în minutul 19, însă Nicola Zalewski a egalat în minutul 33. Pe final de primă parte, Gustaf Lagerbielke a readus naţionala lui Graham Potter în avantaj, cu golul său din minutul 44.

Polonezii au mai egalat odată, prin Karol Swiderski, în minutul 55, însă Viktor Gyokeres a marcat golul calificării suedezilor în minutul 88, şi, după ce a lipsit la ediţia 2022, Suedia revine la Cupa Mondială.

La Cupa Mondială, Suedia va evolua în Grupa F, alături de Ţările de Jos, Japonia şi Tunisia.