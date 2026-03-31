Fostul internațional s-a arătat dezamăgit de nivelul fotbalului arătat la Bratislava și a evidențiat lipsa de reacție a jucătorilor pe teren. El a subliniat că echipa nu are o direcție clară atunci când se află la conducerea mingii.

„Starea de spirit probabil nu a fost cea mai bună înaintea meciului. Dar jocul este slăbuț, nu vezi nimic, nu știm ce vrem, poate nici nu putem, nu ne lasă nici adversarul”, a explicat Panduru, adăugând că reprezentativa României a arătat „nu bine, ca să nu folosesc alte cuvinte”, a spus Panduru, la PrimaSport.

Problema sistemului tactic și a lipsei de idei

Panduru este de părere că este nevoie de o schimbare a așezării tactice la echipa națională.

„Trebuie văzut că ceva nu merge. [...] să nu avem nicio idee despre nimic, jucătorii să stea în teren, dar să nu știe niciunul ce trebuie să facă în momentul în care are mingea, multe lucruri care nu mi-au plăcut.

Ne gândim ce trebuie făcut să ieșim de unde suntem, mi se pare că suntem jos. Nu văd pe cine puteam noi să batem cu fotbalul acesta pe care l-am jucat. Bosnia ne băga în poartă pe toți. Sistemul acesta de 4-3-3 nu o să ne ducă nicăieri niciodată. De ce să jucăm 4-3-3 și nu altceva? E rușine să jucăm 3-5-2?”, a mai spus Basarab Panduru.

România va juca următorul meci pe 2 iunie, un meci amical cu Georgia, la Tbilisi, mai mult ca sigur cu alt selecţioner.