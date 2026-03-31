România a pierdut amicalul cu Slovacia, scor 0-2, iar marcatorii au fost Daniel Bîrligea (7') și David Strelec (46').

„Tricolorii” încheie cu două înfrângeri această pauză internațională, după cea din semifinala barajului cu Turcia și cea de la Bratislava cu Slovacia.

Andrei Rațiu, extrem de dur: „Ne facem de râs când ieșim pe teren și ne este rușine”

Fundașul dreapta al naționalei României a fost vizibil dezamăgit după înfrângerea cu Slovacia și a transmis un mesaj clar.

Andrei Rațiu speră ca lucrurile să se îndrepte la echipa națională. Fotbalistul lui Rayo Vallecano a dezvăluit că se simte rușinat de felul în care a arătat echipa României la Bratislava.

„Nu am fost într-o starea prea bună, mai ales după ce a pățit nea' Mircea. Astea nu e o scuză, pentru că ne-am făcut de râs ca data trecută și sper să schimbe aceste lucruri din vară.

Sunt responsabil de acea fază, dar dacă lumea crede că am pierdut meciul din această cauză nu sunt de acord. Da, mă simt vinovat, dar nu cred că eu am pierdut calificarea la Campionatul Mondial.

Acum mergem la echipele de club, ca să ne limpezim capul, o să întoarcem pagina. o să avem altă atitudine și asta e tot.

Nu știu cine va veni (n.r. despre venirea lui Gică Hagi), dar suntem cu el 100%. Sper să venim cu altă atitudine, pentru că ne facem de râs când ieșim pe teren și ne este rușine.”, a spus Andrei Rațiu după înfrângerea cu Slovacia.

Toate drumurile duc spre Gică Hagi

Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, a transmis public că o decizie în privința noului selecționer a fost deja luată, preferând însă să păstreze temporar misterul asupra numelui ales.

„Vom avea un antrenor nou, normal. Să-i mulţumim lui nea Mircea pentru ce a făcut şi cu cel care vine sper să avem succes şi să aducem din nou bucuria care a fost acum un an jumătate, în 2024. Nu cred că e cazul să îl dezvălui eu, o să-l aflaţi în curând”, a precizat oficialul FRF, potrivit as.ro.

Deși anunțul nu a fost încă formalizat, toate informațiile arată că Gică Hagi este cel care va prelua destinele tricolorilor. Un detaliu important care întărește această mutare este decizia recentă a tehnicianului de 61 de ani de a renunța la pachetul majoritar de acțiuni de la Farul Constanța, pe care i l-a cedat lui Gică Popescu, eliberându-și astfel drumul către funcția de selecționer.