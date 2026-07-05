GALERIE FOTO Haaland a strivit Brazilia, scor 2-1, apoi a făcut show și după meciul din optimi. Imaginile fericirii

Haaland a strivit Brazilia, scor 2-1, apoi a făcut show și după meciul din optimi. Imaginile fericirii CM 2026
Alexandru Hațieganu
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Brazilia - Norvegia 1-2 în optimile Cupei Mondiale.

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NorvegiaBraziliahaalandCupa MondialaCM 2026
Din articol

Erling Haaland a condus ”Viking Row” celebrul mod de a sărbătorii victoriile naţionalei Norvegiei, după succesul în faţa Braziliei, scor 2-1, la Cupa Mondială.

La finalul meciului de la New Jersey, jucătorii norvegieni s-au dus în faţa fanilor lor şi s-au aşezat pe gazon pentru a începe celebrarea, a scris news.ro.

Haaland, show în Brazilia - Norvegia 1-2

Dacă de obicei, cel care bate în toba adusă de fani este căpitanul Martin Ødegaard, de această dată a fost rândul eroului Haaland. 

Cu fiecare lovitură de tobă, fanii norvegieni - inclusiv jucătorii - spuneau "vâsleşte" în timp ce îşi mişcau braţele ca şi cum ar vâsli o barcă. Ritmul s-a accelerat cu fiecare lovitură de tobă. Acest mod de celebrare a cucerit fanii din întreaga Norvegie şi din întreaga lume.

Norvegia a reuşit o calificare istorică în sferturile Cupei Mondiale, după ce a dispus de Brazilia, scor 2-1, în optimi. 

Haaland, one man show

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Selecționata Braziliei a fost eliminată de la Cupa Mondială de fotbal 2026 de formația Norvegiei, care s-a calificat în premieră în sferturile de finală, după ce s-a impus cu scorul de 2-1 (0-0), duminică, pe New York/New Jersey Stadium, într-un meci din optimile de finală ale turneului final găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada.

Norvegia a fost dusă spre cea mai mare performanță din istoria sa de incredibilul atacant Erling Haaland, care a marcat ambele goluri (79, 90), în timp ce pentru Selecao a punctat legendarul Neymar (90+10 - penalty), la ultimul său turneu final. Scandinavii a controlat jocul, dar nu și-au creat ocazii clare de gol, în timp ce multipla campioană mondială a avut ocaziile mai mare, dar nu a știut să profite de el, ratând inclusiv un penalty.

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