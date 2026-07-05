Erling Haaland a condus ”Viking Row” celebrul mod de a sărbătorii victoriile naţionalei Norvegiei, după succesul în faţa Braziliei, scor 2-1, la Cupa Mondială.

La finalul meciului de la New Jersey, jucătorii norvegieni s-au dus în faţa fanilor lor şi s-au aşezat pe gazon pentru a începe celebrarea, a scris news.ro.

Haaland, show în Brazilia - Norvegia 1-2

Dacă de obicei, cel care bate în toba adusă de fani este căpitanul Martin Ødegaard, de această dată a fost rândul eroului Haaland.

Cu fiecare lovitură de tobă, fanii norvegieni - inclusiv jucătorii - spuneau "vâsleşte" în timp ce îşi mişcau braţele ca şi cum ar vâsli o barcă. Ritmul s-a accelerat cu fiecare lovitură de tobă. Acest mod de celebrare a cucerit fanii din întreaga Norvegie şi din întreaga lume.

Norvegia a reuşit o calificare istorică în sferturile Cupei Mondiale, după ce a dispus de Brazilia, scor 2-1, în optimi.