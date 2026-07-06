VIDEO EXCLUSIV Un tratament primit la Sunderland i-a dat lui Costel Pantilimon ideea unui business de succes în România

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Marcu Czentye
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Costel Pantilimon a dezvăluit în emisiunea Poveștile Sport.ro cum îi merge afacerea cu produsele fabricate în Iași.

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Costel PantilimonbusinessTHS OrganicAfacerePoveștile sport.ro
Din articol

Dublu campion în Premier League și autorul a optsprezece partide încheiate în campionatul englez fără gol primit, Costel Pantilimon a dezvăluit, în emisiunea Poveștile Sport.ro, traiectoria neașteptată pe care a parcurs-o înspre business-ul pe care l-a început în România și în care continuă să creadă cu tărie.

Fostul portar al cluburilor englezești Manchester City, Sunderland, Watford și Nottingham Forest a precizat că a devenit atras de ideea utilizării produselor din miere de albine în urma unui tratament primit la Sunderland.

Pantilimon, interesat de sănătate. Afacere cu beneficii în alimentație și tratamente

„La început, investiția a fost făcută cu ochii închiși. La Sunderland, am urmat un tratament pe bază de miere de albine, propolis, curcuma, pentru creșterea imunității. Începusem să cunosc ce înseamnă aceste beneficii.

În primii cinci ani, nu mă gândesc la rezultatele investițiilor. Concurăm cu mediul pharma, mediul beauty și chiar cu mediul alimentar. Dar, de când am intrat și pe piața românească, lumea începe să reacționeze, răspunsurile sunt foarte bune, e un pas înainte,” anunța Costel Pantilimon, în emisiunea Poveștile Sport.ro, în toamna anului 2025.

Jumătate de an mai târziu, Costel Pantilimon a revenit în emisiunea Poveștile Sport.ro și a anunțat că se bucură de modul în care afacerea sa evoluează.

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Cum îi merge lui Costel Pantilimon afacerea cu produse din miere de albine

„Merge bine. Îmi place că lumea a început să înțeleagă produsul, îmi place că lumea este dornică să îl folosească.

Aștept din ce în ce mai multă lume să ia la cunoștință că mierea, în primul rând, este unul dintre cele mai sănătoase alimente, dar, în același timp, are beneficii miraculoase.

Sper să înțeleagă lumea că THS-ul organic este ceva nou pe piață, ceva de care te poți folosi în tot ce înseamnă alimentație, tratamente faciale și tratamente capilare,” a punctat Costel Pantilimon, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Costel Pantilimon s-a ales pe sine drept cel mai bun portar român din toate timpurile

Întrebat în emisiunea Poveștile Sport.ro pe cine consideră fiind cel mai bun goalkeeper din istoria fotbalului românesc, Pantilimon s-a ales pe sine însuși, după ce i-a menționat pe Vasile Iordache și Bogdan Stelea.

„Costel Pantilimon! Nu, aș fi vrut să zic Vasile Iordache, pentru că am auzit foarte multe lucruri extraordinare despre el. Când foarte multă lume îți spune că a fost extraordinar, am și eu același feeling că a fost unul dintre cei mai mari. După aceea au fost foarte mulți, poate Bogdan Stelea... Dar, până la urmă, m-aș pune pe mine”, a spus, râzând, Costel Pantilimon la Poveștile Sport.ro.

Costel Pantilimon

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Costel Pantilimon, invitat la emisiunea ”Poveștile Sport.ro” / Foto: Captură Sport.ro.
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