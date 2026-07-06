Dublu campion în Premier League și autorul a optsprezece partide încheiate în campionatul englez fără gol primit, Costel Pantilimon a dezvăluit, în emisiunea Poveștile Sport.ro, traiectoria neașteptată pe care a parcurs-o înspre business-ul pe care l-a început în România și în care continuă să creadă cu tărie.

Fostul portar al cluburilor englezești Manchester City, Sunderland, Watford și Nottingham Forest a precizat că a devenit atras de ideea utilizării produselor din miere de albine în urma unui tratament primit la Sunderland.

Pantilimon, interesat de sănătate. Afacere cu beneficii în alimentație și tratamente

„La început, investiția a fost făcută cu ochii închiși. La Sunderland, am urmat un tratament pe bază de miere de albine, propolis, curcuma, pentru creșterea imunității. Începusem să cunosc ce înseamnă aceste beneficii.

În primii cinci ani, nu mă gândesc la rezultatele investițiilor. Concurăm cu mediul pharma, mediul beauty și chiar cu mediul alimentar. Dar, de când am intrat și pe piața românească, lumea începe să reacționeze, răspunsurile sunt foarte bune, e un pas înainte,” anunța Costel Pantilimon, în emisiunea Poveștile Sport.ro, în toamna anului 2025.

Jumătate de an mai târziu, Costel Pantilimon a revenit în emisiunea Poveștile Sport.ro și a anunțat că se bucură de modul în care afacerea sa evoluează.