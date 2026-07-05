GALERIE FOTO Neymar, în lacrimi după Brazilia - Norvegia 1-2

Neymar, în lacrimi după Brazilia - Norvegia 1-2 CM 2026
Alexandru Hațieganu
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Brazilia a fost eliminată din optimile Cupei Mondiale după 1-2 cu Norvegia.

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Neymar, în lacrimi

Foto: Getty și Imago

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Norvegia a fost dusă spre cea mai mare performanță din istoria sa de incredibilul atacant Erling Haaland, care a marcat ambele goluri (79, 90), în timp ce pentru Selecao a punctat legendarul Neymar (90+10 - penalty), la ultimul său turneu final.

Neymar, debusolat după Brazilia - Norvegia 1-2

Brazilia a avut o evoluție palidă în New Jersey, scor 1-2 cu Norvegia, într-un meci din cadrul optimilor Campionatului Mondial. Neymar a fost introdus târziu de selecționerul Carlo Ancelotti, a înscris pe final de meci, din lovitură de la 11 metri și a terminat partida în lacrimi. A fost consolat de colegi, dar nimic nu șterge amărăciunea unui eșec usturător.

Introdus în minutul 68, Neymar a impulsionat atacul sud-americanilor, s-a certat cu adversarii săi și cu portarul Norvegiei, înainte de penalty. În al 9-lea minut al prelungirilor, brazilienii au obţinut încă un penalty după un cot în figură aplicat de Ostigard lui Casemiro, şi Neymar l-a învins pe bravul Nyland, însă era prea târziu.

Norvegia s-a impus cu 2-1 în faţa Braziliei şi s-a calificat pentru prima oară în istorie în sferturile de finală ale Cupei Mondiale, în timp ce Selecao părăseşte scena mondială, plecând acasă după optimi.

BRAZILIA: Alisson - D. Santos, Gabriel Magalhaes, Marquinhos, Danilo – Rayan (D. Santos 68), Bruno Guimaraes (Ederson 79), Casemiro, Martinelli(Neymar 68) – Matheus Cunha, Vinicius.

SELECŢIONER: Carlo Ancelotti

NORVEGIA: Nyland – Ryerson (Aursnes 63), Ajer, Heggem, Wolfe (Ostigard 90+5) – P. Berg, Berge, Odegaard – Nusa (Schjelderup 46), Haaland, Sorloth (O. Bobb 46). SELECŢIONER: Stale Solbakken

Cartonaşe galbene: Neymar 90+6

Arbitru: Ismail Elfath (Statele Unite)

În sferturi, Norvegia va juca în compania învingătoarei din meciul Mexic-Anglia.

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