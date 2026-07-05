Norvegia a fost dusă spre cea mai mare performanță din istoria sa de incredibilul atacant Erling Haaland, care a marcat ambele goluri (79, 90), în timp ce pentru Selecao a punctat legendarul Neymar (90+10 - penalty), la ultimul său turneu final.

Neymar, debusolat după Brazilia - Norvegia 1-2

Brazilia a avut o evoluție palidă în New Jersey, scor 1-2 cu Norvegia, într-un meci din cadrul optimilor Campionatului Mondial. Neymar a fost introdus târziu de selecționerul Carlo Ancelotti, a înscris pe final de meci, din lovitură de la 11 metri și a terminat partida în lacrimi. A fost consolat de colegi, dar nimic nu șterge amărăciunea unui eșec usturător.

Introdus în minutul 68, Neymar a impulsionat atacul sud-americanilor, s-a certat cu adversarii săi și cu portarul Norvegiei, înainte de penalty. În al 9-lea minut al prelungirilor, brazilienii au obţinut încă un penalty după un cot în figură aplicat de Ostigard lui Casemiro, şi Neymar l-a învins pe bravul Nyland, însă era prea târziu.