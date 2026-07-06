FOTO Mesajul postat de Erling Haaland după ce Norvegia a eliminat Brazilia de la Mondial

Mesajul postat de Erling Haaland după ce Norvegia a eliminat Brazilia de la Mondial CM 2026
SPORT.RO
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Fericire de nedescris în vestiarul Norvegiei, după ce „Vikingii” au eliminat Brazilia de la CM 2026.

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Erling Haaland a făcut show împotriva Braziliei

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  • Articol scris de Matei Barbu

„Dubla” lui Haaland și evoluția uimitoare a portarului Nyland au dus Norvegia în sferturile de finală ale Cupei Mondiale.

La scurt timp după meci, pe rețelele sociale a început să circule o fotografie postată de Haaland direct din vestiarul Norvegiei, însoțită de textul „Well well well” („Bine, bine, bine”).

Postarea a adunat peste 4 milioane de aprecieri într-o singură oră, alături de peste 375.000 de comentarii.

Erling Haaland: „Nu aș fi putut visa așa ceva în viața mea”

După partidă, golgheterul Norvegiei a declarat la conferința de presă că nu îi vine să creadă că echipa sa a mers mai departe în Campionatul Mondial.

„Am reușit să obținem mingea prin felul în care jucăm. Pur și simplu am câștigat mai multă personalitate, atât ca jucători, cât și ca grup.

Avem mult respect pentru mulți fotbaliști buni. De asemenea, am avut curajul să recuperăm mingea și să controlăm un meci întreg împotriva Braziliei. Este incredibil.

Cu greu îmi venea să cred. Nu aș fi putut visa la așa ceva în viața mea. Am visat să joc la Campionatul Mondial cu Norvegia, dar nu m-am așteptat niciodată să învingem Brazilia.

Trebuie să fiu sincer. Am crezut că unele lucruri sunt imposibile, dar cred că m-am înșelat.

Bineînțeles că au fost scene incredibile în vestiar. Mă chinui să le exprim în cuvinte, dar nu mi le găsesc”, a transmis atacantul după meci.

Norvegia urmează să întâlnească Anglia pe data de 12 iulie, meci programat să înceapă la ora 00:00. Britanicii au trecut în „optimi” de selecționata din Mexic, scor final 3-2.

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