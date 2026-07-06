Mometul care a înfuriat Brazilia la Cupa Mondială. Ancelotti a explicat decizia care a înfuriat o țară întregă

Mometul care a înfuriat Brazilia la Cupa Mondială. Ancelotti a explicat decizia care a înfuriat o țară întregă CM 2026
SPORT.RO
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Brazilia a părăsit Cupa Mondială 2026 după 1-2 cu Norvegia, iar Carlo Ancelotti a lămurit controversa penalty-ului ratat de Bruno Guimaraes, preferat lui Vinicius Junior.

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Partida de pe MetLife Stadium din faza optimilor s-a încheiat dramatic pentru echipa sud-americană. Deși au avut șansa de a deschide scorul în minutul 14, brazilienii au irosit o lovitură de pedeapsă obținută de Matheus Cunha. Spre surprinderea asistenței, mingea a fost luată inițial de Vinicius Junior cu scopul de a-l deruta pe portarul advers, o practică tot mai des întâlnită. Execuția i-a aparținut în final lui Bruno Guimaraes, însă mijlocașul a șutat slab, iar tabela a rămas intactă.

Norvegia a tranșat calificarea în repriza secundă, grație dublei reușite de Erling Haaland în minutele 79 și 90. Golul lui Neymar din minutul 90+10, venit tot de la punctul cu var, nu a mai putut schimba rezultatul final.

Ordinea executanților, stabilită înaintea meciului

La conferința de presă, Carlo Ancelotti a detaliat motivul pentru care Vinicius, autor a patru goluri și o pasă decisivă la acest turneu final, nu a fost cel care să execute lovitura de pedeapsă.

„Primul executant era Raphinha, dar dintre cei disponibili ordinea era: Neymar, Igor Thiago, Bruno Guimarães și Martinelli. Bruno Guimarães era cel mai bun executant de penalty-uri pe care îl aveam pe teren”, a spus selecționerul italian.

Ancelotti nu părăsește naționala Braziliei

Cu un bilanț de 17 meciuri la conducerea selecționatei și o medie de 1.94 puncte pe joc, tehnicianul a transmis că dorește să își ducă la bun sfârșit contractul valabil până în vara anului 2030, în ciuda criticilor apărute după eliminare.

„Trebuie să continuăm să muncim, să ne îmbunătățim și să găsim idei noi. Cred că nu este vorba doar de schimbarea direcției, ci de începutul unui nou ciclu”, a adăugat antrenorul în vârstă de 67 de ani.

Potrivit presei din Brazilia vede această eliminare ca pe un nou capitol dezastruos pentru sud-americani. Jurnaliștii au criticat prestația modestă a echipei, subliniind că visul celui de-al șaselea trofeu mondial a fost anulat, iar jucători cu greutate precum Neymar au ajuns doar figuri de decor pe teren.

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