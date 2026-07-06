Mometul care a înfuriat Brazilia la Cupa Mondială. Ancelotti a explicat decizia care a înfuriat o țară întregă

Partida de pe MetLife Stadium din faza optimilor s-a încheiat dramatic pentru echipa sud-americană. Deși au avut șansa de a deschide scorul în minutul 14, brazilienii au irosit o lovitură de pedeapsă obținută de Matheus Cunha. Spre surprinderea asistenței, mingea a fost luată inițial de Vinicius Junior cu scopul de a-l deruta pe portarul advers, o practică tot mai des întâlnită. Execuția i-a aparținut în final lui Bruno Guimaraes, însă mijlocașul a șutat slab, iar tabela a rămas intactă.

Norvegia a tranșat calificarea în repriza secundă, grație dublei reușite de Erling Haaland în minutele 79 și 90. Golul lui Neymar din minutul 90+10, venit tot de la punctul cu var, nu a mai putut schimba rezultatul final.

Ordinea executanților, stabilită înaintea meciului

La conferința de presă, Carlo Ancelotti a detaliat motivul pentru care Vinicius, autor a patru goluri și o pasă decisivă la acest turneu final, nu a fost cel care să execute lovitura de pedeapsă.

„Primul executant era Raphinha, dar dintre cei disponibili ordinea era: Neymar, Igor Thiago, Bruno Guimarães și Martinelli. Bruno Guimarães era cel mai bun executant de penalty-uri pe care îl aveam pe teren”, a spus selecționerul italian.