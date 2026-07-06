Justin de Haas, fundașul central dorit în trecut de FCSB , va evolua din noul sezon în La Liga. Olandezul în vârstă de 26 de ani a semnat cu Valencia CF, după ce și-a încheiat contractul cu Famalicao.

În cele trei sezoane petrecute la Famalicao a disputat 85 de meciuri, a marcat nouă goluri și a oferit o pasă decisivă. Potrivit Transfermarkt, fundașul este evaluat la 7 milioane de euro.

MM Stoica îl dorea foarte mult la FCSB: „Este extraordinar de bun”

Înainte să ajungă la Valencia, Justin de Haas s-a aflat și pe lista campioanei României. Mihai Stoica a recunoscut că l-a urmărit personal, însă mutarea nu a putut fi realizată din cauza pretențiilor financiare.

„Am avut discuții cu agentul fundașului central olandez de la Famalicao. Omul vrea campionat din primele cinci sau foarte, foarte mulți bani. Nu putem să venim cu sumele astea. Am fost să îl văd, este extraordinar de bun, dar nu se poate lua”, declara Mihai Stoica în luna aprilie.

Înainte de aventura din Portugalia, Justin de Haas a mai trecut pe la academiile celor de la PSV Eindhoven și AZ Alkmaar, fără să debuteze la prima echipă. La nivel de seniori a mai evoluat și pentru NK Lokomotiva.