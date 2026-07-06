Scandal uriaș la Mondial! Klopp îi atacă pe Trump și Infantino după intervenția de la FIFA

Atacantul american Folarin Balogun a primit cartonaș roșu direct după intervenția arbitrajului video (VAR) în meciul din șaisprezecimile de finală împotriva Bosniei, însă FIFA a suspendat sancțiunea fotbalistului. Potrivit jurnaliștilor de la New York Times, hotărârea a fost luată după ce Donald Trump l-a sunat pe Gianni Infantino. Astfel, jucătorul care a reușit trei goluri și o pasă decisivă la acest turneu va fi pe teren în optimile contra Belgiei.

Jurgen Klopp a lansat un atac dur la adresa președintelui Statelor Unite, Donald Trump , și a președintelui FIFA , Gianni Infantino . Din postura de analist pentru televiziunea germană Magenta, fostul manager al lui Liverpool a comentat evenimentele recente de la Campionatul Mondial.

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„Acesta este jocul nostru, nu al lor”

Situația a provocat nemulțumiri printre belgieni și printre fani, iar Klopp, probabil viitorul selecționer al Germaniei, a ținut să intervină public la finalul partidei dintre Norvegia și Brazilia.

„Dacă într-adevăr Trump și Infantino au vorbit despre asta, am ajuns la nebunie. Trebuie spus că acesta este jocul nostru, nu al lor. Aceste două personaje nu știu nimic despre fotbal și nu ar trebui să aibă nicio legătură cu acest sport”, a spus tehnicianul.

Germanul a subliniat că regulamentul trebuie respectat până la capăt, amintind că suspendarea de o etapă trebuia menținută.

„Toți luăm decizii greșite, dar, pe parcursul vieții, învățăm să trăim cu ele. În trecut au fost date multe eliminări ridicole, despre care era evident pentru toată lumea că sunt greșite. Dar, cu toate acestea, rămâneau eliminări, pentru că decizia fusese deja luată. Cea a lui Balogun este o eliminare corectă, pentru că asta spun regulile”, a transmis Klopp.