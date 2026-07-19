Legendarul Ronaldinho (46 de ani) a făcut spectacol pe rețelele sociale înaintea finalei CM 2026 dintre Spania și Argentina.
Ronaldinho, imagine fabuloasă pe Instagram
Brazilianul a postat o fotografie editată cu AI, cu el într-o cadă, asemănătoare cu poza în care Lionel Messi îl spală pe Lamine Yamal când era bebeluș.
„Cei invidioși vor spune că e AI. Eu aș spune: «Cel care n-a avut niciodată nevoie de cadă ca să facă baie pe teren»”, a scris Ronaldinho amuzat, în dreptul fotografiei, pe Instagram.
Imaginea a strâns în doar două ore peste 531.000 de aprecieri și peste 13.700 de comentarii.
Spania - Argentina, marea finală de la CM 2026
Finala Spania - Argentina se va juca astăzi, începând cu ora 22:00, și va fi redată LIVE TEXT pe Sport.ro.
Echipele de start
- SPANIA (4-2-3-1): U. Simon - Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri, F. Ruiz - Yamal, Olmo, Baena - Oyarzabal
- Rezerve: Raya, J. Garcia - Pubill, Grimaldo, E. Garcia, M. Llorente, Merino, Gavi, Zubimendi, F. Torres, Pedri, Pino, N. Williams, V. Munoz, B. Iglesias
- Selecționer: Luis de la Fuente
- ARGENTINA (4-2-3-1): E. Martinez - Montiel, Romero, Li. Martinez, Tagliafico - De Paul, E. Fernandez - Messi, Mac Allister, N. Gonzalez - J. Alvarez
- Rezerve: Musso, Rulli - Senesi, Otamendi, Medina, Molina, Paredes, Barco, Lo Celso, Palacios, Almada, G. Simeone, Paz, J. Lopez, La. Martinez
- Selecționer: Lionel Scaloni