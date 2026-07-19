Legendarul Ronaldinho (46 de ani) a făcut spectacol pe rețelele sociale înaintea finalei CM 2026 dintre Spania și Argentina.

Ronaldinho, imagine fabuloasă pe Instagram

Brazilianul a postat o fotografie editată cu AI, cu el într-o cadă, asemănătoare cu poza în care Lionel Messi îl spală pe Lamine Yamal când era bebeluș.

„Cei invidioși vor spune că e AI. Eu aș spune: «Cel care n-a avut niciodată nevoie de cadă ca să facă baie pe teren»”, a scris Ronaldinho amuzat, în dreptul fotografiei, pe Instagram.