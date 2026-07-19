FOTO Ronaldinho a rupt internetul înaintea finalei Cupei Mondiale!

Ronaldinho a rupt internetul înaintea finalei Cupei Mondiale! CM 2026
Alexandru Hațieganu
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Fotografia cu Ronaldinho a devenit virală înainte de Spania - Argentina. 

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RonaldinhoLionel MessiLamine YamalArgentinaSpaniaCM 2026
Din articol

Legendarul Ronaldinho (46 de ani) a făcut spectacol pe rețelele sociale înaintea finalei CM 2026 dintre Spania și Argentina. 

Ronaldinho, imagine fabuloasă pe Instagram

Brazilianul a postat o fotografie editată cu AI, cu el într-o cadă, asemănătoare cu poza în care Lionel Messi îl spală pe Lamine Yamal când era bebeluș. 

„Cei invidioși vor spune că e AI. Eu aș spune: «Cel care n-a avut niciodată nevoie de cadă ca să facă baie pe teren»”, a scris Ronaldinho amuzat, în dreptul fotografiei, pe Instagram

Imaginea a strâns în doar două ore peste 531.000 de aprecieri și peste 13.700 de comentarii. 

Ronaldinho a imitat poza cu Messi și bebelușul Yamal

  • Messi lamine yamal 2
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Spania - Argentina, marea finală de la CM 2026

Finala Spania - Argentina se va juca astăzi, începând cu ora 22:00, și va fi redată LIVE TEXT pe Sport.ro. 

Echipele de start

  • SPANIA (4-2-3-1): U. Simon - Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri, F. Ruiz - Yamal, Olmo, Baena - Oyarzabal
  • Rezerve: Raya, J. Garcia - Pubill, Grimaldo, E. Garcia, M. Llorente, Merino, Gavi, Zubimendi, F. Torres, Pedri, Pino, N. Williams, V. Munoz, B. Iglesias
  • Selecționer: Luis de la Fuente

  • ARGENTINA (4-2-3-1): E. Martinez - Montiel, Romero, Li. Martinez, Tagliafico - De Paul, E. Fernandez - Messi, Mac Allister, N. Gonzalez - J. Alvarez
  • Rezerve: Musso, Rulli - Senesi, Otamendi, Medina, Molina, Paredes, Barco, Lo Celso, Palacios, Almada, G. Simeone, Paz, J. Lopez, La. Martinez
  • Selecționer: Lionel Scaloni
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