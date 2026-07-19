FOTO ȘI VIDEO Poty, pantera-oracol care prezice finala Cupei Mondiale. Va deveni noua caracatiță Paul?

Poty, pantera-oracol care prezice finala Cupei Mondiale. Va deveni noua caracatiță Paul? CM 2026
SPORT.RO
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Data actualizarii:

Argentina și Franța se înfruntă în această seară, de la 22:00, în marea finală a Cupei Mondiale, LIVE TEXT pe Sport.ro.

TAGS:
Cupa MondialapotyCaracatita PaulpanteraCM 2026SpaniaArgentinaLionel MessiLamine Yamal
Din articol

Meciul va fi unul spectaculos având în vedere că îi va pune față în față pe legendarul Lionel Messi și pe Lamine Yamal, tânărul considerat că îi va urma lui Messi la titulatura de ”cel mai bun fotbalist al lumii”.

Pantera Poty a prezis finala Cupei Mondiale 2026

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Multă lume se întreabă cine va ridica trofeul și, încă de când s-au aflat finalistele, au început să se facă predicții.

Cu câteva ore înainte de marea finală, un personaj atipic a ales cine va câștiga Cupa Mondială. 

Așa cum la ediția din 2010 a Cupei Mondiale, Caracatița Paul făcea furori ghicind rezultatele la șase meciuri ale Germaniei la turneul final, dar și faptul că Spania va câștiga finala cu Olanda, acum deznodământul Cupei Mondiale 2026 a fost anticipat de o panteră neagră.

Poty, un jaguar negru dintr-o grădină zoologică din Rio de Janeiro, anticipează că Argentina lui Lionel Messi va învinge Spania lui Lamine Yamal.

Așa cum făcea și Caracatița Paul, Poty a avut de ales dintre două cutii, una care avea imprimat drapelul Argentinei și alta cu drapelul Spaniei. După ce a mirosit ambele cutii, Poty s-a întors la cea cu steagul Argentinei.

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