Cine sunt Omonia Nicosia și Kairat Almaty, posibilele adversare ale Universității Craiova în turul 3 preliminar din Liga Campionilor

În turul 3 preliminar din Liga Campionilor, Universitatea Craiova poate înfrunta câștigătoarea din duelul Omonia Nicosia - Kairat Almaty . Meciurile ar urma să se dispute pe 4/5 august (turul, pe teren propriu) și 11 august (returul, în deplasare).

poate înfrunta câștigătoarea din duelul . Meciurile ar urma să se dispute pe 4/5 august (turul, pe teren propriu) și 11 august (returul, în deplasare). Pentru a ajunge la duelul cu una dintre cele două, Universitatea Craiova trebuie să treacă mai întâi de Levski Sofia . Meciurile sunt programate pe 22 iulie (turul, în Bulgaria) și 29 iulie (returul, în România).

. Meciurile sunt programate pe 22 iulie (turul, în Bulgaria) și 29 iulie (returul, în România). În cazul în care va fi eliminată de Levski Sofia, Universitatea Craiova va coborî în turul 3 preliminar din Europa League. Posibila adversară de aici și-o va afla tot azi, la tragerea la sorți care începe la 14:00.

Craiova, cu un lot mult mai valoros decât Omonia și Kairat

Teoretic, Universitatea Craiova se poate considera norocoasă după tragerea la sorți, având în vedere că va înfrunta formația cu cel mai slab coeficient din urna capilor de serie. Oltenii au evitat Steaua Roșie Belgrad, Dinamo Zagreb, Slovan Bratislava, Lech Poznan sau NK Celje.

Totuși, Craiova nu va avea o misiune simplă în cazul în care va ajunge să joace în turul 3. Omonia Nicosia este a doua cea mai titrată echipă din Cipru, cu 22 de titluri naționale și 16 Cupe, fiind devansată doar de APOEL.

Omonia Nicosia a câștigat în această vară primul titlu după o pauză de cinci ani. Pregătiți de antrenorul norvegian Henning Berg (56 de ani), aflat la primul sezon, alb-verzii au dominat campionatul din Cipru și au încheiat cu 18 puncte avans față de a doua clasată AEK Larnaca.

În sezonul trecut, Omonia Nicosia a jucat în Conference League și a ajuns până în faza play-off-ului pentru optimi, unde a fost eliminată de Rijeka. Ciprioții au luat startul din turul 2 preliminar, au eliminat Torpedo Kutaisi, Araz și Wolfsberger, iar în grupa unică au terminat pe locul 18 din 36, obținând câteva rezultate notabile: 1-1 cu Lausanne, 2-0 cu Dinamo Kiev sau 1-0 cu Rapid Viena