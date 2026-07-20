Cine sunt Omonia Nicosia și Kairat Almaty, posibilele adversare ale Universității Craiova în turul 3 preliminar din Liga Campionilor

Cine sunt Omonia Nicosia și Kairat Almaty, posibilele adversare ale Universității Craiova în turul 3 preliminar din Liga Campionilor Liga Campionilor
SPORT.RO
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Universitatea Craiova a aflat, luni, cu cine ar putea juca în turul 3 preliminar din UEFA Champions League în cazul în care trece de bulgarii de la Levski Sofia.

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Universitatea CraiovaOmonia NicosiaKairat Almaty
Din articol
  • În turul 3 preliminar din Liga Campionilor, Universitatea Craiova poate înfrunta câștigătoarea din duelul Omonia Nicosia - Kairat Almaty. Meciurile ar urma să se dispute pe 4/5 august (turul, pe teren propriu) și 11 august (returul, în deplasare).
  • Pentru a ajunge la duelul cu una dintre cele două, Universitatea Craiova trebuie să treacă mai întâi de Levski Sofia. Meciurile sunt programate pe 22 iulie (turul, în Bulgaria) și 29 iulie (returul, în România).
  • În cazul în care va fi eliminată de Levski Sofia, Universitatea Craiova va coborî în turul 3 preliminar din Europa League. Posibila adversară de aici și-o va afla tot azi, la tragerea la sorți care începe la 14:00.

Craiova, cu un lot mult mai valoros decât Omonia și Kairat

Teoretic, Universitatea Craiova se poate considera norocoasă după tragerea la sorți, având în vedere că va înfrunta formația cu cel mai slab coeficient din urna capilor de serie. Oltenii au evitat Steaua Roșie Belgrad, Dinamo Zagreb, Slovan Bratislava, Lech Poznan sau NK Celje.

Totuși, Craiova nu va avea o misiune simplă în cazul în care va ajunge să joace în turul 3. Omonia Nicosia este a doua cea mai titrată echipă din Cipru, cu 22 de titluri naționale și 16 Cupe, fiind devansată doar de APOEL.

Omonia Nicosia a câștigat în această vară primul titlu după o pauză de cinci ani. Pregătiți de antrenorul norvegian Henning Berg (56 de ani), aflat la primul sezon, alb-verzii au dominat campionatul din Cipru și au încheiat cu 18 puncte avans față de a doua clasată AEK Larnaca.

În sezonul trecut, Omonia Nicosia a jucat în Conference League și a ajuns până în faza play-off-ului pentru optimi, unde a fost eliminată de Rijeka. Ciprioții au luat startul din turul 2 preliminar, au eliminat Torpedo Kutaisi, Araz și Wolfsberger, iar în grupa unică au terminat pe locul 18 din 36, obținând câteva rezultate notabile: 1-1 cu Lausanne, 2-0 cu Dinamo Kiev sau 1-0 cu Rapid Viena

Omonia are un lot evaluat de Transfermarkt la 15,1 milioane de euro, de două ori și jumătate mai puțin decât Universitatea Craiova. Cel mai notabil transfer din această vară este internaționalul surinamez Jaden Montnor (23 de ani), care evoluează pe poziția de extremă și a fost cumpărat de la Aris Limassol cu 1,5 milioane de euro.

  • Omonia își dispută meciurile de pe teren propriu pe GSP Stadium, cea mai mare arenă din Cipru, cu o capacitate de aproape 23.000 de locuri.

De partea cealaltă, Kairat Almaty a devenit cunoscută la nivel internațional după performanța extraordinară din sezonul trecut de Champions League, când a ajuns până în faza principală.

Campioana din Kazahstan a trecut în tururile preliminare de Olimpija Ljubljana (3-1, la general), KuPS (3-2), Slovan Bratislava (1-1, 4-3 d.l.d.) și Celtic (0-0, 3-2 d.l.d.). În faza principală, Kairat a încheiat pe ultimul loc în grupa unică, 36, cu doar un punct obținut în cele șase meciuri.

În sezonul trecut, Kairat Almaty a câștigat al doilea său titlu consecutiv de campioană, după ce a încheiat cu un avans de două puncte față de Astana. În stagiunea actuală, aflată în plină desfășurare, echipa condusă de Rafael Urazbakhtin (47 de ani) se află pe locul 2 după 19 etape, cu 42 de puncte, unul sub liderul Ordabasy, care are un meci mai puțin.

Craiova scapă de Satpaev, starul lui Kairat vândut la Chelsea

Lotul lui Kairat Almaty este evaluat de Transfermarkt la 12,6 milioane de euro, de aproape trei ori mai puțin decât Universitatea Craiova. 

Cel mai valoros jucător din lotul kazahilor este tânărul atacant Dastan Satpaev (17 ani), care a fost deja achiziționat de Chelsea cu 4 milioane de euro (bonusuri incluse) și se va alătura oficial londonezilor pe 12 august, atunci când împlinește 18 ani. Satpaev și-a luat deja rămas-bun de la Kairat și nu va juca în preliminariile UCL.

În această vară, Kairat Almaty nu a plătit sumă de transfer pentru vreun jucător. Au plecat foarte mulți dintre jucătorii de anul trecut, inclusiv Ofri Arad și Jug Stanojev, care au ajuns în Superliga, la FCSB, respectiv U Cluj.

  • La un eventual duel cu Kairat Almaty, una dintre marile probleme ale Craiovei va fi reprezentată de deplasarea foarte lungă pe care va trebui să o facă până în Kazahstan.
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