Stadionul New York New Jersey va găzdui finala Cupei Mondiale FIFA 2026 dintre Spania şi Argentina. Arena are o capacitate de 82.500 de locuri.

Până în prezent, pe acest stadion s-au disputat deja şapte meciuri, care au scris pagini importante de istorie. Până acum, peste 560.000 de suporteri au trecut prin turnicheţi, informează news.ro.

Imnul SUA va fi intonat înainte de finala Cupei Mondiale

Festivitatea grandioasă care va avea loc chiar înainte de startul meciului va marca și o premieră absolută. Mai exact, se va intona un alt imn, pe lângă cele ale finalistelor.

Organizatorii au anunțat că Jennifer Hudson va fi cea care va intona imnul Statelor Unite, țara care a găzduit cele mai multe meciuri la acest Campionat Mondial și unde se va disputa, de asemenea, și marea finală.

„Jennifer Hudson, câștigătoare a premiilor Emmy, Grammy, Oscar și Tony, va interpreta o versiune specială a imnului național al Statelor Unite înainte de Finala Cupei Mondiale. Una dintre cele mai apreciate artiste din lume, Hudson va pregăti terenul, prin prestația sa plină de forță, pentru cel mai mare meci de fotbal și cel mai așteptat moment al turneului”, a transmis FIFA.

Spania - Argentina, LIVE TEXT pe Sport.ro. Echipele de start

Spania : Simon - Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri, Ruiz - Lamine Yamal, Olmo, Baena - Oyarzabal

: Simon - Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri, Ruiz - Lamine Yamal, Olmo, Baena - Oyarzabal Argentina: Dibu Martinez - Montiel, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico - De Paul, Fernandez, Mac Allister, Gonzalez - Messi, Julian Alvarez

Marea finală, meciul cu numărul 104 de la Cupa Mondială FIFA 2026, va pune faţă în faţă pe campionii Europei, Spania, şi pe actualii campioni mondiali şi sud-americani, Argentina.

Un adevărat regal fotbalistic, acest meci este aşteptat de fanii din întreaga lume şi va avea loc pe stadionul New York New Jersey, de la ora locală 15.00 - ora 22.00, ora României.