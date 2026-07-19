Meciul va fi unul spectaculos având în vedere că îi va pune față în față pe legendarul Lionel Messi și pe Lamine Yamal, tânărul considerat că îi va urma lui Messi la titulatura de ”cel mai bun fotbalist al lumii”.

Toni Kroos: ”Dacă Spania marchează prima, Argentina poate uita de trofeu!”

Toni Kroos, fostul star al lui Real Madrid, a dat verdictul cu puțin timp înainte de startul finalei Cupei Mondiale. Fostul fotbalist crede că dacă Spania va reuși să deschidă scorul în meciul cu Argentina, Messi & co. nu vor reuși să găsească soluții și să facă remontada.

Totuși, Kroos a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Messi și s-a mirat că, deși crede că argentinianul nu va mai juca la actuala ediție a Mondialului, căpitanul naționalei Albiceleste continuă să impresioneze și la 39 de ani.

”Dacă o echipă precum Spania reușește să joace în timp ce este în avantaj, nu ai vrea să dai piept cu ea. Dacă Spania marchează primul gol, argentinienii pot uita de trofeu, vor urma încă trei sau patru goluri. Argentina nu va găsi soluții.

Argentina nu este mai bună decât Germania, dar are o mentalitate incredibilă și îl are pe Messi, care a dus-o până în finală. Îmi dau seama că inteligența fotbalistică a lui Messi continuă să crească în mod constant. Am crezut că Cupa Mondială din 2022 va fi ultima pentru Messi”, a spus Toni Kroos, potrivit Marca.