Titlul de cel mai în vârstă selecționer din istoria turneului final a schimbat deținătorul de două ori în doar câteva ore și urmează să fie depășit din nou.

Primul care a intrat în istorie a fost Hugo Broos. Selecționerul Africii de Sud, în vârstă de 74 de ani, a doborât recordul stabilit de Otto Rehhagel la Mondialul din 2010, când germanul conducea Grecia la vârsta de 72 de ani și 10 luni.

Performanța lui Broos a rezistat însă doar câteva ore. În aceeași zi, cehul Miroslav Koubek a devenit noul recordman.

Selecționerul Republicii Cehe are tot 74 de ani, dar este cu șapte luni mai în vârstă decât tehnicianul Africii de Sud.

Duminică va fi doborât iarăși recordul

Nici Koubek nu va rămâne prea mult în fruntea clasamentului. Duminică, la meciul dintre Curacao și Germania, recordul va fi preluat de Dick Advocaat.

Legendarul antrenor olandez are 78 de ani și participă la a treia Cupă Mondială din carieră, după edițiile din 1994, cu Olanda, și 2006, cu Coreea de Sud.

Mai mult, Advocaat va deveni și singurul selecționer prezent atât la Mondialul din 1994, organizat în Statele Unite, cât și la cel din 2026.

La turneul de acum 32 de ani, olandezul a condus reprezentativa Țărilor de Jos până în sferturile de finală, unde a fost eliminată de viitoarea campioană, Brazilia.