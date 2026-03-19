Siyabonga Ngezana, OUT! Înlocuitorul, stabilit: "Îl cunosc doar ca fotbalist. Acum îl voi cunoaște și ca om"

Ngezana a suferit o leziune la nivelul meniscului, însă fundașul sud-african a refuzat să fie supus unei intervenții chirurgicale, sperând că se va putea recupera fără operație. Mihai Stoica a transmis însă clar că Ngezana "nu va juca nicio secundă la noi dacă nu se operează".

Siyabonga Ngezana, scos din lotul Africii de Sud. Ime Okon, înlocuitorul ales de Hugo Broos

Din cauza problemelor medicale și a perioadei lungi de absență, Siyabonga Ngezana a ratat și convocarea la naționala Africii de Sud pentru acțiunea din această lună, una în care "Bafana Bafana" va disputa două partide amicale cu Panama, pe 27 și 31 martie.

Hugo Broos, selecționerul belgian al Africii de Sud, a anunțat joi lotul pentru aceste două partide amicale și a explicat că a ales să îl înlocuiască pe Siyabonga Ngezana cu Ime Okon (22 de ani), fundaș central la Hannover, în liga a doua germană.

"Ime Okon a fost în lotul nostru din septembrie, însă s-a accidentat și nu a mai putut veni. L-am luat din nou în noiembrie, însă a suferit o nouă accidentare. Acum, sper că nu se va întâmpla nimic la meciul lui de mâine.

E un fundaș care joacă în liga a doua din Germania, la Hannover. Un campionat dificil, dar e mereu în echipă și joacă. Vreau să-l văd. Îl cunosc doar ca fotbalist, nu și ca om. Este o oportunitate bună, mai ales că Siyabonga Ngezana s-a accidentat", a spus Hugo Broos, la SABC Sport.

Ime Okon este coleg la Hannover cu stoperul român Virgil Ghiță. Fundașul sud-african s-a transferat în Germania vara trecută, de la SuperSport United, iar în acest sezon a strâns 18 meciuri și două goluri.