Siyabonga Ngezana, OUT! Înlocuitorul, stabilit: "Îl cunosc doar ca fotbalist. Acum îl voi cunoaște și ca om"

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Siyabonga Ngezana (28 de ani) nu a mai jucat la FCSB de aproape două luni din cauza problemelor medicale.

TAGS:
Siyabonga NgezanaHugo BroosAfrica de SudPanamaFCSBIme OkonHannover
Din articol

Ngezana a suferit o leziune la nivelul meniscului, însă fundașul sud-african a refuzat să fie supus unei intervenții chirurgicale, sperând că se va putea recupera fără operație. Mihai Stoica a transmis însă clar că Ngezana "nu va juca nicio secundă la noi dacă nu se operează".

Siyabonga Ngezana, scos din lotul Africii de Sud. Ime Okon, înlocuitorul ales de Hugo Broos

Din cauza problemelor medicale și a perioadei lungi de absență, Siyabonga Ngezana a ratat și convocarea la naționala Africii de Sud pentru acțiunea din această lună, una în care "Bafana Bafana" va disputa două partide amicale cu Panama, pe 27 și 31 martie.

Hugo Broos, selecționerul belgian al Africii de Sud, a anunțat joi lotul pentru aceste două partide amicale și a explicat că a ales să îl înlocuiască pe Siyabonga Ngezana cu Ime Okon (22 de ani), fundaș central la Hannover, în liga a doua germană.

"Ime Okon a fost în lotul nostru din septembrie, însă s-a accidentat și nu a mai putut veni. L-am luat din nou în noiembrie, însă a suferit o nouă accidentare. Acum, sper că nu se va întâmpla nimic la meciul lui de mâine.

E un fundaș care joacă în liga a doua din Germania, la Hannover. Un campionat dificil, dar e mereu în echipă și joacă. Vreau să-l văd. Îl cunosc doar ca fotbalist, nu și ca om. Este o oportunitate bună, mai ales că Siyabonga Ngezana s-a accidentat", a spus Hugo Broos, la SABC Sport.

Ime Okon este coleg la Hannover cu stoperul român Virgil Ghiță. Fundașul sud-african s-a transferat în Germania vara trecută, de la SuperSport United, iar în acest sezon a strâns 18 meciuri și două goluri.

Lotul Africii de Sud pentru amicalele cu Panama din martie

Ngezana riscă să rateze și Cupa Mondială

În cazul în care va continua să refuze o intervenție chirurgicală, iar problemele medicale vor persista, Siyabonga Ngezna va avea șanse minime de a participa la prima sa ediție de Cupă Mondială din carieră.

Titular meci de meci la Cupa Africii, în iarnă, Ngezana ar avea șansa ca pe 11 iunie să joace în meciul de deschidere al Cupei Mondiale, Mexic - Africa de Sud.

Din grupa A mai fac parte Coreea de Sud și învingătoarea din play-off-ul care le cuprinde pe Cehia, Irlanda, Danemarca și Macedonia de Nord.

Publicitate
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!