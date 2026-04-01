"Aproape sigur!" Veste mare pentru FCSB înaintea Cupei Mondiale

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB ar putea da doi jucători la Cupa Mondială din vară, care va fi găzduită de SUA, Canada și Mexic.

TAGS:
FCSBSiyabonga NgezanaAfrica de SudCupa MondialaHugo Broos
Din articol

Pe lângă Joao Paulo (27 de ani), mijlocașul din Insulele Capului Verde care a o obținut o calificare istorică alături de țara sa la Cupa Mondială, FCSB l-ar putea trimite și pe sud-africanul Siyabonga Ngezana (28 de ani) la turneul final din vară.

Siyabonga Ngezana are șanse bune să prindă Cupa Mondială, chiar dacă n-a mai jucat de peste două luni

În privința lui Ngezana există însă multe dubii, având în vedere că n-a mai jucat din 25 ianuarie. Sud-africanul s-a confruntat cu o leziune la nivelul meniscului și a refuzat să fie supus unei intervenții chirurgicale.

Totuși, Ngezana pare aproape de a reveni pe teren, recent întorcându-se la antrenamentele cu echipa. Presa sud-africană susține că sunt șanse foarte mari ca stoperul lui FCSB să fie convocat de selecționerul Hugo Broos pentru Cupa Mondială în cazul în care nu va mai acuza probleme medicale.

"Variantele din centrul defensivei pentru Cupa Mondială încep să prindă contur, cu Mbekezeli Mbokazi, Khulumani Ndamane, Nkosinathi Sibisi și Ime Okon numărându-se printre cei care impresionează.

Multe ar putea depinde de condiția fizică a lui Siyabonga Ngezana. Îngrijorările legate de accidentarea fundașului de la FCSB au pus la îndoială disponibilitatea sa. Totuși, dacă se va recupera la timp, experiența și calmul său îl vor aduce aproape sigur în lotul Africii de Sud", se arată în ultimul număr al revistei iDiski Times.

Ngezana poate juca în meciul de deschidere al Cupei Mondiale

Dacă Ngezana va merge la Cupa Mondială, FCSB va beneficia și ea. Cluburile care dau jucători la Cupa Mondială vor primi de la FIFA sume de ordinul sutelor de mii de euro la această ediție.

Ngezana ar putea avea șansa ca pe 11 iunie să joace în meciul de deschidere al Cupei Mondiale, Mexic - Africa de Sud. Din grupa A mai fac parte Coreea de Sud și Cehia.

Publicitate
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!