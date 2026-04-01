"Aproape sigur!" Veste mare pentru FCSB înaintea Cupei Mondiale

Pe lângă Joao Paulo (27 de ani), mijlocașul din Insulele Capului Verde care a o obținut o calificare istorică alături de țara sa la Cupa Mondială, FCSB l-ar putea trimite și pe sud-africanul Siyabonga Ngezana (28 de ani) la turneul final din vară.

Siyabonga Ngezana are șanse bune să prindă Cupa Mondială, chiar dacă n-a mai jucat de peste două luni

În privința lui Ngezana există însă multe dubii, având în vedere că n-a mai jucat din 25 ianuarie. Sud-africanul s-a confruntat cu o leziune la nivelul meniscului și a refuzat să fie supus unei intervenții chirurgicale.

Totuși, Ngezana pare aproape de a reveni pe teren, recent întorcându-se la antrenamentele cu echipa. Presa sud-africană susține că sunt șanse foarte mari ca stoperul lui FCSB să fie convocat de selecționerul Hugo Broos pentru Cupa Mondială în cazul în care nu va mai acuza probleme medicale.

"Variantele din centrul defensivei pentru Cupa Mondială încep să prindă contur, cu Mbekezeli Mbokazi, Khulumani Ndamane, Nkosinathi Sibisi și Ime Okon numărându-se printre cei care impresionează.

Multe ar putea depinde de condiția fizică a lui Siyabonga Ngezana. Îngrijorările legate de accidentarea fundașului de la FCSB au pus la îndoială disponibilitatea sa. Totuși, dacă se va recupera la timp, experiența și calmul său îl vor aduce aproape sigur în lotul Africii de Sud", se arată în ultimul număr al revistei iDiski Times.