GALERIE FOTO Leo Messi, cu ochii în lacrimi, după ce Argentina a pierdut Cupa Mondială

Leo Messi, cu ochii în lacrimi, după ce Argentina a pierdut Cupa Mondială CM 2026
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Spania a învins-o pe Argentina cu scorul de 1-0 și este noua campioană mondială.

TAGS:
ArgentinaSpaniaLionel MessiLeo MessiLamine YamalCupa MondialaCM 2026
Din articol

Unicul gol al meciului a venit în a doua repriză de prelungiri și i-a aparținut lui Ferran Torres. Argentinienii puteau restabili egalitatea pe final, însă nu au reușit acest lucru.

Cum a fost surprins Lionel Messi după eșecul din finala Mondialului

  • Messi 17
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Lionel Messi a fost surprins de camerele de filmat extrem de dezamăgit și cu lacrimi în ochi după ultimul fluier al lui Slavko Vincic.

Căpitanul Argentinei a privit câteva minute, apoi s-a așezat pe gazon și a stat cu privirea spre pământ. Ceilalți jucători ai Argentinei i s-au alăturat lui Messi.

Câștigătorul a opt Baloane de Aur s-a ridicat doar când în fața sa a ajuns Lamine Yamal, care a dorit să îl consoleze pe Messi.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Vijelia a făcut ravagii în Capitală: copaci și stâlpi doborâți peste șosea. Gara de Nord a rămas fără curent pe linii
Vijelia a făcut ravagii în Capitală: copaci și stâlpi doborâți peste șosea. Gara de Nord a rămas fără curent pe linii
ULTIMELE STIRI
Spania, încoronată noua campioană a lumii! Messi, împietrit de durere
Spania, încoronată noua campioană a lumii! Messi, împietrit de durere
Golgheterii de la Mondial: Kylian Mbappe, golgheterul CM 2026 și cel mai bun marcator din istoria competiției
Golgheterii de la Mondial: Kylian Mbappe, golgheterul CM 2026 și cel mai bun marcator din istoria competiției
Presa din Argentina nu s-a ferit de cuvinte și a dat verdictul! Unde s-a făcut diferența în finala CM 2026
Presa din Argentina nu s-a ferit de cuvinte și a dat verdictul! Unde s-a făcut diferența în finala CM 2026
Presa din Spania, în delir după câștigarea Mondialului: ”Ați citit bine”
Presa din Spania, în delir după câștigarea Mondialului: ”Ați citit bine”
Spania - Argentina 1-0. Furia Roja este campioană mondială! Lamine Yamal îi ia titlul lui Leo Messi
Spania - Argentina 1-0. Furia Roja este campioană mondială! Lamine Yamal îi ia titlul lui Leo Messi
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns la marea finală Spania - Argentina

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns la marea finală Spania - Argentina

Golgheterii de la Mondial: Kylian Mbappe, golgheterul CM 2026 și cel mai bun marcator din istoria competiției

Golgheterii de la Mondial: Kylian Mbappe, golgheterul CM 2026 și cel mai bun marcator din istoria competiției

E gata! Trabzonspor a făcut anunțul oficial despre plecarea lui Denis Drăguș. Unde ar putea ajunge

E gata! Trabzonspor a făcut anunțul oficial despre plecarea lui Denis Drăguș. Unde ar putea ajunge

Derapaj incredibil în timpul finalei Spania - Argentina: „Sunt niște porci, niște escroci, niște bătăuși”

Derapaj incredibil în timpul finalei Spania - Argentina: „Sunt niște porci, niște escroci, niște bătăuși”

FCSB, al patrulea transfer al verii! Gigi Becali îl aduce gratis

FCSB, al patrulea transfer al verii! Gigi Becali îl aduce gratis

Spania - Argentina 1-0. Furia Roja este campioană mondială! Lamine Yamal îi ia titlul lui Leo Messi

Spania - Argentina 1-0. Furia Roja este campioană mondială! Lamine Yamal îi ia titlul lui Leo Messi



Recomandarile redactiei
Spania, încoronată noua campioană a lumii! Messi, împietrit de durere
Spania, încoronată noua campioană a lumii! Messi, împietrit de durere
Presa din Argentina nu s-a ferit de cuvinte și a dat verdictul! Unde s-a făcut diferența în finala CM 2026
Presa din Argentina nu s-a ferit de cuvinte și a dat verdictul! Unde s-a făcut diferența în finala CM 2026
Câți bani primește Spania după ce a câștigat Cupa Mondială
Câți bani primește Spania după ce a câștigat Cupa Mondială
Presa din Spania, în delir după câștigarea Mondialului: ”Ați citit bine”
Presa din Spania, în delir după câștigarea Mondialului: ”Ați citit bine”
Lionel Messi și Lamine Yamal au stabilit împreună un record în finala CM 2026
Lionel Messi și Lamine Yamal au stabilit împreună un record în finala CM 2026
Alte subiecte de interes
Franța - Argentina s-a lăsat cu bătaie! Thierry Henry: "Când m-am întors, se întâmplase"
Franța - Argentina s-a lăsat cu bătaie! Thierry Henry: "Când m-am întors, se întâmplase"
Uluitor: Golul Argentinei, anulat la VAR după două ore! Jucătorii, chemați de la vestiare pentru a juca încă 3 minute
Uluitor: Golul Argentinei, anulat la VAR după două ore! Jucătorii, chemați de la vestiare pentru a juca încă 3 minute
Insider în vestiar. Carlo Ancelotti l-a descris pe Mbappe în doar câteva cuvinte
Insider în vestiar. Carlo Ancelotti l-a descris pe Mbappe în doar câteva cuvinte
Spania domină categoric lumea fotbalului! După EURO 2024, Furia Roja a câștigat și aurul olimpic
Spania domină categoric lumea fotbalului! După EURO 2024, Furia Roja a câștigat și aurul olimpic
Vila de 11 milioane de euro a lui Lionel Messi, vandalizată de activiștii de mediu: ”Este construită ilegal!”
Vila de 11 milioane de euro a lui Lionel Messi, vandalizată de activiștii de mediu: ”Este construită ilegal!”
Ce lovitură! Denis Drăguș va fi coleg cu "dușmanul" lui Lionel Messi
Ce lovitură! Denis Drăguș va fi coleg cu "dușmanul" lui Lionel Messi
CITESTE SI
Rupere de nori în stațiunea Bușteni. Viitura a măturat tot în cale și a blocat circulația pe DN1. VIDEO

stirileprotv Rupere de nori în stațiunea Bușteni. Viitura a măturat tot în cale și a blocat circulația pe DN1. VIDEO

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Vijelia a făcut ravagii în Capitală: copaci și stâlpi doborâți peste șosea. Gara de Nord a rămas fără curent pe linii

stirileprotv Vijelia a făcut ravagii în Capitală: copaci și stâlpi doborâți peste șosea. Gara de Nord a rămas fără curent pe linii

Un soldat, la un pas să se prăbușească în timpul ceremoniei de Ziua Aviației. I se făcuse rău din cauza căldurii

stirileprotv Un soldat, la un pas să se prăbușească în timpul ceremoniei de Ziua Aviației. I se făcuse rău din cauza căldurii

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!