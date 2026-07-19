Unicul gol al meciului a venit în a doua repriză de prelungiri și i-a aparținut lui Ferran Torres. Argentinienii puteau restabili egalitatea pe final, însă nu au reușit acest lucru.
GALERIE FOTO Leo Messi, cu ochii în lacrimi, după ce Argentina a pierdut Cupa Mondială
Spania a învins-o pe Argentina cu scorul de 1-0 și este noua campioană mondială.
Lionel Messi a fost surprins de camerele de filmat extrem de dezamăgit și cu lacrimi în ochi după ultimul fluier al lui Slavko Vincic.
Căpitanul Argentinei a privit câteva minute, apoi s-a așezat pe gazon și a stat cu privirea spre pământ. Ceilalți jucători ai Argentinei i s-au alăturat lui Messi.
Câștigătorul a opt Baloane de Aur s-a ridicat doar când în fața sa a ajuns Lamine Yamal, care a dorit să îl consoleze pe Messi.
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