Unicul gol al meciului a venit în a doua repriză de prelungiri și i-a aparținut lui Ferran Torres. Argentinienii puteau restabili egalitatea pe final, însă nu au reușit acest lucru.

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Lionel Messi a fost surprins de camerele de filmat extrem de dezamăgit și cu lacrimi în ochi după ultimul fluier al lui Slavko Vincic.

Căpitanul Argentinei a privit câteva minute, apoi s-a așezat pe gazon și a stat cu privirea spre pământ. Ceilalți jucători ai Argentinei i s-au alăturat lui Messi.

Câștigătorul a opt Baloane de Aur s-a ridicat doar când în fața sa a ajuns Lamine Yamal, care a dorit să îl consoleze pe Messi.