OFICIAL Zero absolut! Borna negativă pe care a atins-o Argentina în finala CM 2026 pierdută în fața Spaniei

Zero absolut! Borna negativă pe care a atins-o Argentina în finala CM 2026 pierdută în fața Spaniei CM 2026
Alexandru Hațieganu
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Spania - Argentina 1-0, finala Cupei Mondiale din 2026, a fost redată în format LIVE TEXT & FOTO de către site-ul Sport.ro. 

TAGS:
ArgentinaSpaniaCM 2026Cupa MondialaCampionatul Mondial
Din articol

Argentina a devenit prima finalistă din istoria Campionatelor Mondiale care nu trimite vreun șut pe spațiul porții adversarei în 90 de minute și, ulterior, în 120 de minute.

Argentina, zero absolut în finala CM 2026 contra Spaniei 

Mai mult decât atât, „pumele” ar fi putut încheia finala CM 2026 fără să expedieze măcar un șut spre buturile apărate de Unai Simon. 

Imagini din Spania - Argentina 1-0

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În minutul 117, Lionel Messi a șutat violent spre poartă, însă mingea l-a izbit pe Mikel Merino, care a avut nevoie de îngrijiri medicale. 

Ulterior, Marcos Senesi (120') și Giuliano Simeone (120+2') au fost foarte aproape să egaleze și să trimită meciul la loviturile de departajare, dar au șutat peste și pe lângă țintă. 

Ferran Torres, eroul Spaniei

La polul opus, spaniolii au șutat de 20 de ori spre buturile apărate de Emiliano Martinez și au cadrat balonul pe spațiul porții de 12 ori.

Cu toate acestea, singurul gol al meciului a fost marcat de către Ferran Torres, în minutul 106, din pasa decisivă livrată de Nico Williams. 

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