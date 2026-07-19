Mai mult decât atât, „pumele” ar fi putut încheia finala CM 2026 fără să expedieze măcar un șut spre buturile apărate de Unai Simon.

Argentina a devenit prima finalistă din istoria Campionatelor Mondiale care nu trimite vreun șut pe spațiul porții adversarei în 90 de minute și, ulterior, în 120 de minute.

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În minutul 117, Lionel Messi a șutat violent spre poartă, însă mingea l-a izbit pe Mikel Merino, care a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Ulterior, Marcos Senesi (120') și Giuliano Simeone (120+2') au fost foarte aproape să egaleze și să trimită meciul la loviturile de departajare, dar au șutat peste și pe lângă țintă.

Ferran Torres, eroul Spaniei

La polul opus, spaniolii au șutat de 20 de ori spre buturile apărate de Emiliano Martinez și au cadrat balonul pe spațiul porții de 12 ori.

Cu toate acestea, singurul gol al meciului a fost marcat de către Ferran Torres, în minutul 106, din pasa decisivă livrată de Nico Williams.