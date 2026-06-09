Campionatul Mondial este pe cale să debuteze pe 14 iunie cu meciul de deschidere Mexic - Africa de Sud, care va avea loc de la 22:00 și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Condițiile extreme forțează măsuri fără precedent la Campionatul Mondial

Pe lângă competiția acerbă de la acest turneu final cu 48 de formații, echipele vor trebui să se lupte și cu temperaturile extreme.

Meteorologii au anunțat călduri sufocante în anumite zone în care se vor desfășura partidele de la acest Campionat Mondial. Specialiștii anunță că fotbaliștii ar trebui să se ferească pe cât pe posibil de expunerea la căldurile greu suportabile, iar soluția găsită de oficialii echipelor naționale este una inedită.

Conform BBC, mai multe naționale iau în calcul să îi ferească pe jucătorii care se vor afla pe banca de rezerve și vor să îi lase în vestiar, la aer condiționat, pentru a lua cât mai puțin contact cu temperaturile extreme.