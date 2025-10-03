A revenit ”banca” în Superliga! Ploaia a dat bătăi de cap înainte de Unirea Slobozia – Dinamo

Meciul se joacă pe stadionul din Clinceni, care are, oricum, o suprafață cu probleme. În condițiile în care meciul se desfășoară pe o vreme capricioasă, organizatorii au avut mari dificultăți.

Organizatorii au încercat să scoată apa cu lopata de pe suprafața de joc, însă fără prea mare succes. Meciul a fost chiar în pericol să nu se mai joace, însă centralul Rareș Vidican a decis ca meciul să se dispute la ora la care a fost programat.

Pentru a se asigura că meciul cu Dinamo nu va fi amânat, organizatorii au recurs și la metode mai puțin convenționale, cel puțin în fotbalul mare, pentru că în Superliga României s-a mai pomenit. ”Banca” a revenit în primul eșalon din România.

La fel ca în sezonul trecut, la meciul dintre Gloria Buzău și FCSB, când suprafața de joc de pe stadionul din Buzău, a fost deszăpezită cu ajutorul unei bănci legate de mașina de tuns iarba, banca și-a făcut apariția și înainte de Unirea Slobozia – Dinamo.

Organizatorii au încercat să scoată apa din teren cu ajutorul băncii, dar a părut mai degrabă o ”muncă de Sisif”, pentru că mașinuța nu făcea decât să împrăștie apa dintr-o parte în alta.

