Toţi cei 1.248 de jucători ai celor 48 de echipe care vor participa la Cupa Mondială FIFA 2026 au fost confirmaţi în urma depunerii listelor finale ale loturilor către FIFA, a anunţat marţi forul de conducere al fotbalului mondial.

Lionel Messi (Argentina), Cristiano Ronaldo (Portugalia) şi Guillermo Ochoa (Mexic) vor juca în a șasea lor campanie la Cupa Mondială, în timp ce Capul Verde, Curacao, Iordania şi Uzbekistan vor evolua în premieră la Cupa Mondială din Statele Unite, Mexic şi Canada (11 iunie - 19 iulie).

Număr record de 104 meciuri la CM și aproape 900 de jucători aflați la debut

La turneul final se vor juca un număr record de 104 meciuri, cu finala prevăzută în data de 19 iulie, pe MetLife Stadium din East Rutherford (New Jersey).

''Listele confirmate ale loturilor subliniază amploarea şi atractivitatea durabilă a turneului, cu 357 de jucători care se întorc după cel puţin o participare anterioară la Cupa Mondială FIFA.

Aproximativ 891 de jucători vor experimenta competiţia pentru prima dată, subliniind atât continuitatea, cât şi reînnoirea la nivel global'', a notat FIFA, citată de Agerpres.