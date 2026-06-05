Cântăreaţa columbiană Shakira va interpreta piesa oficială a Cupei Mondiale, „Dai Dai”, la ceremonia de deschidere din Mexic, a anunţat FIFA vineri.
Shakira va fi însoţită de Burna Boy joi, la Estadio Azteca din Ciudad de Mexico.
Ceremonia de deschidere va începe cu 90 de minute înainte de fluierul de start al meciului dintre Mexic şi Africa de Sud.
La show vor participa şi vedeta columbiană J Balvin şi cântăreaţa sud-africană Tyla.
Shakira urmează să cânte şi în cadrul primului spectacol din pauza finalei Cupei Mondiale, care va avea loc pe stadionul MetLife din New Jersey. news.ro
Grupele de la Cupa Mondială 2026
Grupa A - Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Cehia
Grupa B - Canada, Qatar, Elveția, Bosnia și Herțegovina
Grupa C - Brazilia, Maroc, Scoția, Haiti
Grupa D - SUA, Paraguay, Australia, Turcia
Grupa E - Germania, Costa de Fildeș, Ecuador, Curacao
Grupa F - Olanda, Japonia, Tunisia, Suedia
Grupa G - Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă
Grupa H - Spania, Uruguay, Arabia Saudită, Insulele Capului Verde
Grupa I - Franța, Senegal, Norvegia, Irak
Grupa J - Argentina, Algeria, Austria, Iordania
Grupa K - Portugalia, Columbia, Uzbekistan, RD Congo
Grupa L - Anglia, Croația, Ghana, Panama