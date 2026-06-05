Zeljko Kopic, OUT de la Dinamo! ”Astăzi, drumurile noastre ajung să se despartă”

VIDEO / Shakira, P. Diddy, Arnold si Nelly Furtado au inscins atmosfera la All Star Game:

De ce spune Shakira ca "Viata este ca un TEREN de FOTBAL!"

De ce spune Shakira ca "Viata este ca un TEREN de FOTBAL!"

De ce spune Shakira ca "Viata este ca un TEREN de FOTBAL!"

Cântăreaţa columbiană Shakira va interpreta piesa oficială a Cupei Mondiale, „Dai Dai”, la ceremonia de deschidere din Mexic, a anunţat FIFA vineri.

Shakira va fi însoţită de Burna Boy joi, la Estadio Azteca din Ciudad de Mexico.

Ceremonia de deschidere va începe cu 90 de minute înainte de fluierul de start al meciului dintre Mexic şi Africa de Sud.

La show vor participa şi vedeta columbiană J Balvin şi cântăreaţa sud-africană Tyla.

Shakira urmează să cânte şi în cadrul primului spectacol din pauza finalei Cupei Mondiale, care va avea loc pe stadionul MetLife din New Jersey. news.ro

Grupele de la Cupa Mondială 2026

Grupa A - Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Cehia

Grupa B - Canada, Qatar, Elveția, Bosnia și Herțegovina

Grupa C - Brazilia, Maroc, Scoția, Haiti

Grupa D - SUA, Paraguay, Australia, Turcia

Grupa E - Germania, Costa de Fildeș, Ecuador, Curacao

Grupa F - Olanda, Japonia, Tunisia, Suedia

Grupa G - Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă

Grupa H - Spania, Uruguay, Arabia Saudită, Insulele Capului Verde

Grupa I - Franța, Senegal, Norvegia, Irak

Grupa J - Argentina, Algeria, Austria, Iordania

Grupa K - Portugalia, Columbia, Uzbekistan, RD Congo

Grupa L - Anglia, Croația, Ghana, Panama