Selecţionata României a reuşit o victorie spectaculoasă, 39-31 (17-16) cu Israelul, sâmbătă, în Sala Sporturilor ''Horia Demian'' din Cluj-Napoca, iar acest lucru i-a adus o calificare nesperată în grupele principale ale Campionatului European de handbal masculin Under-20 - M20 EHF EURO 2026, găzduit de România.

România - Israel 39-31, LIVE pe VOYO, și calificare în Main Round

Tricolorii veneau după două eşecuri, 34-36 cu Bosnia-Herţegovina şi 26-44 cu Suedia, dar acest succes i-a adus poziţia de cea mai bună echipă într-un clasament în trei cu Israelul şi Bosnia.

România avea nevoie de o victorie la cel puţin şapte goluri, dar la pauză avantajul era de un singur gol. Echipa antrenată de Bogdan Şoldănescu a reuşit o repriză secundă de excepţie şi calificarea.

Golurile României au fost marcate de Emanuel Şerban 8, Teodor Iluca 8, Ianis Alexandru Chiruţ 7, Eduard Rusu 6, Codrin Dascălu 4, Sebastian Mihai Andronic 2, Romulus Ioan Nicolae Hossu 1, Andrei Florin Negrilă 1, Florin Alexandru Puscaş Ilisei 1, Cristian Andrei Acsentie 1, conform Agerpres. Portarul Denis Ştefan a reuşit nu mai puţin de 16 intervenţii (34,78%).

De la învinşi s-au remarcat Tal Ekstein 8 goluri, Loic Bakasu Bibange 6, Yonathan Pelach 5, Asaf Sharon 5.

În celălalt meci al grupei, Suedia a dispus de Bosnia-Herţegovina cu 38-24.

Suedia s-a clasat pe primul loc, cu 6 puncte, urmată de România, 2 puncte (-12), Israel, 2 puncte (-7), Bosnia-Herţegovina, 2 puncte (-22). Primele două clasate s-au calificat în grupele principale.

Ce urmează pentru tricolori - lupta pentru sferturile de finală

În Main Round, România va juca în Grupa Principală III, alături de Suedia, Ungaria și Slovenia - primele două clasate se califică în sferturile de finală.

Cum cu Suedia au jucat deja în grupa preliminară (eșec 26-44), tricolorii vor evolua pe 13 iulie cu Slovenia (ora 16:00) și pe 14 iulie cu Ungaria (ora 18:30), LIVE pe VOYO.

Ambele meciuri se vor juca în BTarena din Cluj-Napoca.

Foto: FRH

Meciurile de până acum ale României: 39-31 cu Israel, 26-44 cu Suedia și 34-36 cu Bosnia (VOYO)