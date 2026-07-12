Mac Allister (10'), Alvarez (112') și Lautaro Martinez (120+1') au marcat golurile Argentinei, în timp ce Ndoye a semnat unicul gol al elvețienilor.

Rezultat de prestigiu obținut de România cu Uruguay la Cupa Națiunilor!

În semifinalele Cupei Mondiale, Argentina va înfrunta Anglia, într-un meci de foc.

După partida cu Elveția, Messi nu a făcut schimb de tricouri cu unul dintre jucătorii elvețieni, așa cum se obișnuiește. Căpitanul campioanei mondiale en-titre și-a păstrat tricoul pentru un spectator special.

Roberto Baggio a fost prezent la meciul din Kansas City, iar după ce partida s-a încheiat, s-a întâlnit cu Lionel Messi, care a profitat de ocazie și i-a oferit legendarului atacant italian tricoul său purtat în meciul cu Elveția.