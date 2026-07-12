Echipa lui Lionel Scaloni s-a impus cu 3-1 în fața Elveției, într-un meci din „sferturile” Cupei Mondiale, care s-a decis după prelungiri.

Mac Allister (10'), Alvarez (112') și Lautaro Martinez (120+1') au marcat golurile Argentinei, în timp ce Ndoye a semnat reușita Elveției.

Murat Yakin, revoltat în urma eliminării lui Breel Embolo

Breel Embolo a fost eliminat în minutul 72 al meciului, după ce a văzut al doilea cartonaș roșu. VAR-ul a intervenit după ce atacantul elvețian a simulat, iar centralul portughez Joao Pinheiro a decis să îl elimine în urma cumulului de cartonașe galbene.

Selecționerul Elveției a vorbit despre eliminarea lui Embolo și consideră că nu poate fi vorba despre o simulare.

„Nu era niciun motiv pentru acel cartonaș galben. Nu înțeleg. A fost o situație nevinovată, deloc periculoasă. Eroarea de arbitraj ne-a penalizat și ne-a dat peste cap întregul plan.

Decizia aceea a fost pur și simplu de necrezut. Nu sunt deloc de acord. A existat un contact clar și nu înțeleg cum au ajuns arbitrul și VAR la acea concluzie.

Elveția avea tot dreptul să se simtă nedreptățită. Argentina este o echipă fantastică, dar meciurile de o asemenea importanță nu ar trebui să fie niciodată decise de decizii controversate.

Nu aș spune că îi favorizează. Am avut un meci corect și deschis. Ambele echipe au jucat fotbal. Fotbalul nu a avut câștig de cauză. Am fost pedepsiți de o eroare.

A fost un moment decisiv pentru rezultatul meciului. Acum putem să ne plângem, dar trebuie să felicit Argentina. Nu vreau să mai insist asupra acestui subiect”, a spus Murat Yakin, citat de presa internațională.

Când se joacă Franța - Spania și Anglia - Argentina

Semifinalele Campionatului Mondial se vor disputa în două seri consecutive. Prima confruntare va avea loc marți, 14 iulie, de la ora 22:00, când Franța și Spania se vor întâlni pe AT&T Stadium din Arlington, Texas.

A doua semifinală, dintre Anglia și Argentina, este programată miercuri, 15 iulie, tot de la ora 22:00. Partida se va disputa la Atlanta și va stabili a doua finalistă a turneului.

Atât finala mică, cât și marea finală sunt programate duminică. Meciul pentru locul al treilea se va disputa în noaptea de sâmbătă spre duminică, de la ora 00:00, iar finala Campionatului Mondial 2026 va începe duminică, la ora 22:00.