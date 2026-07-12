Echipa lui Lionel Scaloni s-a impus cu 3-1 în fața Elveției, într-un meci din „sferturile” Cupei Mondiale, care s-a decis după prelungiri.

Mac Allister (10'), Alvarez (112') și Lautaro Martinez (120+1') au marcat golurile Argentinei, în timp ce Ndoye a semnat reușita Elveției.

Cum au sărbătorit argentinienii calificarea în semifinale

Fotbaliștii argentinieni au sărbătorit în vestiar calificare în penultimul act de la Campionatul Mondial.

Jucătorii lui Lionel Scaloni au cântat și au dansat pe o melodie în limba spaniolă, care amintește de performanțele naționalei „La Albiceleste” la care au contribuit decisiv Diego Maradona, Lionel Messi și Mario Kempes.