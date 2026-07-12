VIDEO Cum au sărbătorit argentinienii calificarea în semifinala Campionatului Mondial: nu l-au uitat pe Diego Maradona

Cum au sărbătorit argentinienii calificarea în semifinala Campionatului Mondial: nu l-au uitat pe Diego Maradona CM 2026
SPORT.RO
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Argentina a sărbătorit calificarea în semifinalele Campionatului Mondial.

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ArgentinaCampionatul MondialLeo Messidiego maradona
Din articol

Echipa lui Lionel Scaloni s-a impus cu 3-1 în fața Elveției, într-un meci din „sferturile” Cupei Mondiale, care s-a decis după prelungiri.

Mac Allister (10'), Alvarez (112') și Lautaro Martinez (120+1') au marcat golurile Argentinei, în timp ce Ndoye a semnat reușita Elveției.

Cum au sărbătorit argentinienii calificarea în semifinale

Fotbaliștii argentinieni au sărbătorit în vestiar calificare în penultimul act de la Campionatul Mondial.

Jucătorii lui Lionel Scaloni au cântat și au dansat pe o melodie în limba spaniolă, care amintește de performanțele naționalei „La Albiceleste” la care au contribuit decisiv Diego Maradona, Lionel Messi și Mario Kempes.

Când se joacă Franța - Spania și Anglia - Argentina

Semifinalele Campionatului Mondial se vor disputa în două seri consecutive. Prima confruntare va avea loc marți, 14 iulie, de la ora 22:00, când Franța și Spania se vor întâlni pe AT&T Stadium din Arlington, Texas.

A doua semifinală, dintre Anglia și Argentina, este programată miercuri, 15 iulie, tot de la ora 22:00. Partida se va disputa la Atlanta și va stabili a doua finalistă a turneului.

Atât finala mică, cât și marea finală sunt programate duminică. Meciul pentru locul al treilea se va disputa în noaptea de sâmbătă spre duminică, de la ora 00:00, iar finala Campionatului Mondial 2026 va începe duminică, la ora 22:00.

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