Francois Letexier s-a aflat la centrul partidei Argentina - Egipt, din „optimile” de la Campionatul Mondial din 2026, iar egiptenii au contestat deciziile luate de arbitrul francez.

Argentinienii au întors scorul după ce Egipt a condus cu 2-0 până în minutul 79 și au reușit să se impună cu 3-2.

Francezii au anunțat ce se va întâmpla cu Francois Letexier

Egiptenii au făcut plângere oficială la FIFA și au cerut ca Francois Letexier să nu mai arbitreze niciun meci de la Campionatul Mondial, în urma prestației din partida cu Argentina.

Ei au scos în evidență golul anulat al lui Ziko din minutul 58, cele două penalty-uri pe care le-au cerut în ultimele minute ale meciului, dar și maniera de arbitraj a centralului francez.

Cotidianul Lequipe a analizat situația lui Letexier și au concluzionat că arbitrul francez nu ar putea să fie exclus pentru următoarele partide de la Campionatul Mondial, în urma acestei plângeri.

„Această plângere nu poate avea succes ca atare, deoarece o țară nu poate exercita un drept de veto asupra numirii organismului de arbitraj, care este de competența Comitetului de Arbitri FIFA. Cu toate acestea, meciul francezului va fi revizuit, iar oficialii de arbitraj ai FIFA vor decide, pe baza performanței sale tehnice, a rapoartelor oficialilor și a înregistrărilor video contestate, dacă acesta va continua la această Cupă Mondială.”, a explicat Lequipe.fr.

Cu toate acestea, francezii au explicat care ar fi contextul în care pentru Letexier acesta să fie ultimul meci arbitrat la acest Campionat Mondial.

„Având în vedere performanța lui Letexier, pare puțin probabil ca prezența sa în restul turneului să fie pusă sub semnul întrebării. Cel puțin din aceste motive. Este posibil, așa cum s-a întâmplat în mod regulat (deși nu întotdeauna...), ca arbitrii din țările implicate în sferturile de finală să-și piardă pozițiile. Pe scurt: dacă Franța elimină Marocul joi, acest lucru slăbește poziția celor doi arbitri francezi care oficiază în prezent la această Cupă Mondială: Letexier, dar și Clément Turpin.”, a adăugat cotidianul francez.