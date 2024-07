Lionel Messi nu se oprește! Nou record internațional egalat de "La Pulga"

În semifinala Copa America 2024, Messi a marcat în victoria Argentinei împotriva Canadei, scor 2-0, și a ajuns astfel la borna de a înscrie la șase ediții diferite ale turneului Copa America.

Cu această reușită, el l-a egalat pe legendarul fotbalist brazilian Zizinho.

Cu reușita împotriva selecționatei Canadei, Lionel Messi a înscris al 14-lea gol în cele 35 de meciuri jucate la Copa America, aducându-l aproape de golgheterii all-time ai competiției, Norberto Mendez și Thomaz Soares da Silva, care au câte 17 goluri fiecare.

Totodată, acest gol l-a urcat pe Messi la un total de 109 goluri în tricoul naționalei Argentinei, care-l plasează astfel pe locul al doilea în clasamentul all-time al marcatorilor internaționali, după Cristiano Ronaldo, care are 130 de goluri.

