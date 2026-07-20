OFICIAL Ionuț Chirilă a revenit în antrenorat după 5 ani: prezentare oficială la Dinamo

Ionuț Chirilă a revenit în antrenorat după 5 ani: prezentare oficială la Dinamo Liga 2
SPORT.RO
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Ionuț Chirilă a fost numit oficial în funcția de antrenor principal al CS Dinamo. Tehnicianul revine pe bancă după o pauză de cinci ani și va pregăti echipa în Liga 2.

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CS Dinamo va continua să evolueze în eșalonul secund și în stagiunea 2026-2027, care va debuta la 1 august. Deși gruparea a pierdut barajul de menținere în fața celor de la Șelimbăr, cu scorul general de 1-3, și a retrogradat pe teren, bucureștenii își vor păstra poziția. Locul a devenit vacant după retragerea formației Poli Iași, care nu și-a mai putut susține activitatea competițională. Astfel, noul principal a preluat banca tehnică, înlocuindu-i pe Boris Keca și Ionel Dănciulescu.

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Prezentarea oficială în Ștefan cel Mare

„OFICIAL. Chirilă e aici! Noul antrenor principal al echipei CS Dinamo este Ionuț Chirilă, 60 de ani, licențiat Pro. Un nume de legendă al fotbalului românesc, Chirilă și-a început cariera de tehnician la Centrul de Copii și Juniori de la Dinamo. A crescut, în spiritul clubului, o generație de învingători. Florentin Petre, regretatul Cătălin Hîldan și alți jucători formați de Chirilă au repus Dinamo pe harta fotbalului la începutul anilor 2000.

A preluat, în 1997, echipa de tineret a Rapidului, apoi a făcut pasul la seniori. Electromagnetica București, Unirea Focșani, Jiul Petroșani, UTA Arad, Concordia Chiajna, Politehnica Iași, ASA Tg. Mureș și Academica Clinceni sunt echipele pregătite, de-a lungul timpului, de Chirilă. Nouă ani a activat Chirilă la juniorii lui Dinamo, din 1987 până în 1996”, au transmis dinamoviștii.

Obiectivul noului tehnician

Tehnicianul în vârstă de 60 de ani a condus deja primele ședințe de pregătire, începându-și mandatul de săptămâna trecută. Principalul său obiectiv la echipă va fi formarea și dezvoltarea tinerilor jucători. Precedenta experiență a lui Ionuț Chirilă pe banca unei echipe de seniori s-a consemnat la Academica Clinceni, formație pe care a pregătit-o în perioada septembrie - decembrie 2021.

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