Matei Roșu, component al echipei de baschet CSU ASE București, pleacă la finalul lunii iulie la formația Institutului Militar din New Mexico, unde va studia Business și va juca baschet aproape de vedetele din NBA, în Divizia 1 a National Junior College Athletic Association. Născut pe 6 aprilie 2007 și înalt de 1,95 m, Matei joacă pe poziția 4 („power forward”) și este unul dintre liderii generației sale, evoluând constant pentru echipa de seniori a clubului bucureștean. De asemenea, el a fost convocat periodic la naționalele de juniori ale României. Matei Roșu provine dintr-o familie de sportivi. Bunicul lui, Laurențiu Roșu, Maestru Emerit al Sportului, a jucat handbal pentru Steaua în anii 70, cu care a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1977, și a fost dublu campion mondial universitar cu naționala României (1973 și 1975). Tatăl lui Matei, Răzvan Roșu, a jucat volei și este acum managerul secției de volei a CSA Steaua.

Cum ai primit vestea că pleci la o echipă din State?Am primit vestea acum câteva zile după campul lui Dani Popescu, unde ne-au văzut niște agenți. Se pare că le-a plăcut de mine și m-au ofertat. Am primit vestea acasă, a fost un șoc să aflu că am așa o ofertă în afară, în SUA... Vă dați seama, părinții mei s-au bucurat, sunt fericiți. A fost foarte frumos. Matei Roșu visează la NBA! Baschetbalistul de 19 ani a ajuns la Broncos, în campionatul universitar nord-american Te așteptai? Adică erau tatonări mai demult sau acum a fost așa, dintr-o dată?A fost o surpriză, n-am avut nicio tatonare. Eu mă gândeam ca în acest an să joc tot în România... Dar eu zic că merit, pentru că am muncit. Ai dat BAC-ul anul ăsta?Da, a fost bine, am avut media 7,90. Am înțeles că mergi la un Institut Militar?Eu n-am treabă cu milităria, nu voi fi militar. Sunt și alte secții, iar eu o să studiez Business și voi juca baschet. Cum a fost experiența ta la CSU ASE?O experiență benefică pentru mine, antrenorii și staff-ul tehnic m-au ajutat foarte mult din punct de vedere sportiv în cei doi ani pe care i-am petrecut aici. M-au ajutat să mă dezvolt și ca om în tot timpul ăsta. Le sunt recunoscător tuturor celor din staff-ul tehnic și celor din club. Ce calități principale ai?Forța fizică, viteza de reacție și explozia. Ce-ți propui pentru următorii doi-trei ani?Îmi propun să ajung un jucător bun, care să joace la echipa națională a României. „NBA, un vis, dar de ce să nu visez?” Fiind acum în America, te gândești la NBA sau e prea departe?E un vis. Nu pot să zic că nu este posibil, dar mai este până acolo, mai am de muncit. Ca să poți ajunge sus, trebuie să visezi sus. Știi ce jucător român a evoluat în NBA?Știu. Ghiță Mureșan, gigantul României. Am văzut că bunicul tău a jucat handbal...Da, a fost jucător profesionist de handbal. A câștigat multe trofee cu Steaua, chiar și Champions League! Ți-a povestit ceva de perioada aceea?Mi-a povestit multe întâmplări cu colegii lui... Cum se făcea performanță în acea vreme, cum arătau sălile, cum arăta sportul, cum era tot sportul pe vremea aceea. E fascinant pentru mine. Sunt diferențe enorme între ce era atunci și ce este acum. Sfat de la bunicul, fost mare handbalist: „Disciplină și iar disciplină” Ți-a dat vreun sfat acum, înainte să pleci?Da, mi-a dat un sfat. El este cu disciplina în principal. Mi-a zis că trebuie să ai disciplină ca să ajungi sportiv de performanță.. Fără disciplină nu ai cum să excelezi într-un sport sau în viață. Doar așa poți să evoluezi. Și reușești la 19 ani să fii disciplinat?Din ce a văzut el până acum, a zis că reușesc cu brio. Dar trebuie să nu mă culc pe-o urechea, asta mi-a zis... A spus că acum e momentul să muncesc mai mult și să progresez. Când pleci, când începe școala, campionatul?Voi fi acolo pe 27 iulie, iar campionatul debutează la început de septembrie. Adică avem cam o lună de presezon, în care ne pregătim tare și tragem de noi.

Bunicul handbalist, tatăl voleibalist, iar tu ai les baschetul. De ce?

Am făcut înot, fotbal, scrimă, doar că niciunul dintre aceste sporturi nu m-a ținut acolo. Când m-am dus prima oară la baschet, m-am regăsit acolo total. Îmi plăcea foarte mult totul, mă distram. Asta e prima chestie, că mă distram să joc baschet. Acesta a fost primul sentiment. Și de atunci, am ținut-o cu baschetul și o tot țin, am ajuns deja la performanță. La câți ani ai început baschetul?

La 9 ani. Până atunci, după cum am spus, am încercat și alte sporturi. „Mă fascinau LeBron James și Kevin Durant!” Cum te-ai îndrăgostit de baschet?

M-a fascinat tot ce se întâmplă la baschet, fiecare mișcare. Mă uitam foarte mult la NBA pe atunci, la fazele din NBA, la jucători... LeBron James, Kevin Durant... Cum făceau și ce făceau ei în teren mă fascina și mi-am zis că vreau să fiu ca ei. Vreau să fac ca ei... Acum sunt aproape de ei... Tatăl tău ce a zis când a aflat marea veste?

Tata e supermândru de mine. Părinții mă vor susține, așa cum m-au susținut și până acum. Sunt foarte fericiți. Ei veneau la toate meciurile mele, erau principalii mei suporteri. Vei avea și salariu acolo sau cum te vei susține financiar?

Eu am full bursă, adică mâncare, program școlar, antrenamente de baschet, suplimente, tot ce am nevoie. Și, în plus, niște bani de buzunar... Nu știu câți sunt, nici n-am întrebat suma, nu am asta în minte acum. La vârsta mea, mă interesează să evoluez și mai puțin banii. Mama ce-a zis că îi pleacă băiatul de acasă?

E fericită, dar și un pic tristă. Se gândește că nu o să mai fiu lângă ea să mă dădăcească, să știe ea ce fac... Colegii de la CSU ASE ce au zis când le-ai spus că pleci în State?

Mi-au zis că este binemeritată această oportunitate și s-au bucurat cu toții, deși le pare rău că plec. Poate i-am inspirat acum, să vină și ei acolo. Ce-ți mai place să faci în afară de baschet?

Îmi place să petrec timp de calitate cu persoanele din viața mea, pe care le apreciez: prietenii, familia. Îmi plac plimbările, conversațiile cu prietenii, călătoriile. Unde ai fost cel mai departe în afara țării?

Cred că în Portugalia, dacă nu mă înșel. În rest, am fost în Europa Centrală și de Vest, în Occident.. Poate că ai văzut, România U20 a pierdut cam drastic la Europene, cu Slovenia și Cehia.

Da, am văzut . Îmi pare rău pentru aceste eșecuri, eu speram să se bată mai sus, dar, na, dacă nu se poate... „Ne lipsește seriozitatea” Știu că tu ești la o vârstă destul de mică în baschet, dar de ce crezi că suntem așa în urmă față de echipele astea din Est, gen Slovenia și Cehia?

Mi se pare că ne ne lipsește seriozitatea... Cred că mulți se culcă pe-o ureche. Altfel, nu pot să-mi explic ce se întâmplă. Chiar nu știu exact fenomenul, doar că... mi se pare frustrant. Eu am fost la Campionatul European Under 18 cu naționala și am bătut Danemarca la 20 de puncte, iar aceasta era campioana Divizei B de anul trecut. Am mai învins Georgia, Ucraina... Deci aveți o generație bună.

Da, noi avem o generație bună zic eu, cu jucători născuți în 2007. „Să te distrezi și fii liber ca pasărea cerului!” De ce să se apuce de baschet un copil de 9 ani, atât cât aveai tu când ai început?

I-aș da un sfat: să se distreze și să se simtă bine pe teren. Să nu se streseze cu alte chestii. Să fie liber că pasărea cerului. Să fie distracție! L-am rugat pe Alexandru Șerban, antrenorul lui Matei de la CSU ASE, să-l caracterizeze pe tânărul baschetbalist: „Pe Matei Roșu îl cunosc de când era foarte mic, iar relația noastră nu a început pe terenul de baschet. Ne-am regăsit la ASE, iar pentru mine a fost o bucurie să îl revăd și să îl am în echipă. Ca antrenor, pot spune că este unul dintre jucătorii care își doresc cu adevărat să progreseze. Muncește mult, este receptiv și pune întotdeauna binele echipei mai presus de interesul personal. Are un caracter frumos, un suflet mare și este genul de jucător pe care orice antrenor și-l dorește în vestiar”.

„Din punct de vedere sportiv, Matei impresionează prin forța lui fizică, una rar întâlnită la vârsta sa în campionatul nostru. În multe momente a demonstrat că poate pune mari probleme oricărei apărări prin determinarea, intensitatea și agresivitatea lui pozitivă. Cred cu tărie că, dacă va continua să muncească la fel de serios, poate ajunge foarte departe”.

„Pentru următorul pas din cariera lui este esențial să aibă parte de încredere din partea staffului tehnic. Dacă va fi ascultat, înțeles și i se va oferi responsabilitate, sunt convins că își va valorifica pe deplin potențialul. Eu am avut încredere în el și sunt mândru de evoluția pe care a avut-o. Sunt convins că acesta este doar începutul și că are toate calitățile pentru a construi o carieră frumoasă în baschet”.