FOTO Nu a uitat! Mesajul scris pe bentița lui Lamine Yamal, la finala Cupei Mondiale

Nu a uitat! Mesajul scris pe bentița lui Lamine Yamal, la finala Cupei Mondiale CM 2026
SPORT.RO
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Meciul dintre Spania și Argentina, finala Cupei Mondiale, se dispută la New York.

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Lamine YamalSpaniaSpania - Argentinafinala CM 2026
Din articol

Lamine Yamal a fost în centrul atenției încă din primele minute, când a bifat o ocazie importantă la poarta lui Emiliano Martinez. Starul Barcelonei a avut și un scurt dialog cu Leo Messi, spre deliciul fotoreporterilor prezenți la New York.

Lamine Yamal, mesaj special pe bentița sa în finala Cupei Mondiale

Extrema dreaptă a Spaniei a avut un mesaj special pe bentița sa pentru această partidă, așa cum s-a întâmplat și în alte meciuri de la acest turneu final. 

Se poate observa că bentița sa este inscripționată cu un număr, 08304. În timp-record, jurnaliștii spanioli au aflat și ce simbolizează.

Acesta reprezintă codul poștal al cartierului catalan Rocafonda, în care a copilărit.

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Spania - Argentina, echipele de start:

  • Spania: Simon - Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri, Ruiz - Lamine Yamal, Olmo, Baena - Oyarzabal
  • Argentina: Dibu Martinez - Montiel, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico - De Paul, Fernandez, Mac Allister, Gonzalez - Messi, Julian Alvarez
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