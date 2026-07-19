Lamine Yamal a fost în centrul atenției încă din primele minute, când a bifat o ocazie importantă la poarta lui Emiliano Martinez. Starul Barcelonei a avut și un scurt dialog cu Leo Messi, spre deliciul fotoreporterilor prezenți la New York.

Lamine Yamal, mesaj special pe bentița sa în finala Cupei Mondiale

Extrema dreaptă a Spaniei a avut un mesaj special pe bentița sa pentru această partidă, așa cum s-a întâmplat și în alte meciuri de la acest turneu final.

Se poate observa că bentița sa este inscripționată cu un număr, 08304. În timp-record, jurnaliștii spanioli au aflat și ce simbolizează.

Acesta reprezintă codul poștal al cartierului catalan Rocafonda, în care a copilărit.