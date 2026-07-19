Fosta campioană a României nu a avut emoții în duelul cu piteștenii, pe care l-a tranșat încă din prima repriză. Daniel Bîrligea a înscris cu o lovitură de cap în minutul 19, iar Florin Tănase a închis tabela în prelungirile primei părți, din penalty.

Chiar dacă multe voci importante din fotbalul românesc au rămas impresionat de evoluția lui Octavian Popescu (23 de ani), Mihai Stoica, managerul general al echipei, a remarcat alt jucător după partida cu FC Argeș.

Mihai Stoica, impresionat de Juri Cisotti

Oficialul FCSB-ului a rămas impresionat de evoluția lui Juri Cisotti (33 de ani), despre care a spus că a făcut un efort extraordinar în această partidă.

„Pentru mine cel mai bun jucător de pe teren ştiu că a fost ales de toată lumea Octavian Popescu pentru că el într-adevăr a avut realizările cele mai importante, dar pentru mine cel mai bun jucător de pe teren a fost Juri Cisotti. A făcut un efort extraordinar, iar la 33 de ani sfidează vârsta, CV-ul şi joacă la cel mai înalt nivel meci de meci.

Nimeni nu crede că are vârsta asta, indiferent ce poziţie joacă. Azi am avut o discuţie interesantă, i-am zis 'am realizat că poţi să joci şi fundaş central, pentru că mă gândeam că doar fundaş central nu poţi să joci, mai ales în trei'. Andre Duarte a zis 'Da, da, în mijloc, libero'.

A ajuns între fundaşii centrali să facă o recuperare. Este un jucător excepţional şi un model pentru ceilalţi, cum se comportă, cum se antrenează şi ce viaţă duce”, a spus Stoica, potrivit Prima Sport.

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