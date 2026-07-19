Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) a triumfat la Spa, după ce a pornit din pole-position. Podiumul a fost completat de Charles Leclerc (Ferrari) și Max Verstappen (Red Bull Racing).

50 de puncte între Kimi Antonelli și Russell

Cursa de Formula 1 a început cu abandonul lui George Russell. Aflat în cursa pentru titlul mondial, britanicul de la Mercedes AMG a fost agățat de Lewis Hamilton în primul tur, după care a ieșit de pe circuit.

George Russell nu a mai putut reveni în cursă, iar Lewis Hamilton s-a ales cu o penalizare de cinci secunde. Mai apoi, pilotul Ferrari a intrat la boxe și a lovit unul dintre mecanicii echipei după schimbul de pneuri. Din fericire, nimeni nu a fost rănit grav.

Pilotul Andrea Kimi Antonelli a profitat din plin de abandonul colegului său George Russell. Italianul a câștigat la Spa-Francorchamps, astfel că are acum 50 de puncte avans față de Russell în clasamentul piloților. Antonelli ocupă locul 1, în timp ce Russell a picat pe locul 3 după cursa din Belgia, în spatele lui Lewis Hamilton.

Clasamentul final în Marele Premiu al Belgiei

Lando Norris (McLaren) a început cursa de pe locul 13, dar reușit să puncteze și el în Belgia. Iată clasamentul final:

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes AMG) Charles Leclerc (Ferrari) Max Verstappen (Red Bull Racing) Lewis Hamilton (Ferrari) Oscar Piastri (McLaren) Isack Hadjar (Red Bull Racing) Lando Norris (McLaren) Gabriel Bortoleto (Audi) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Franco Colapinto (Alpine) Pierre Gasly (Alpine) Liam Lawson (Racing Bulls) Nico Hulkenberg (Audi) Oliver Bearman (Haas) Alexander Albon (Williams) Carlos Sainz Jr (Williams) Esteban Ocon (Haas) Valtteri Bottas (Audi) Fernando Alonso (Aston Martin)

Au abandonat: George Russell (Mercedes), Sergio Perez (Cadillac) și Lance Stroll (Aston Martin).

Cursa de la Spa-Francorchamps a fost penultima înainte de pauza de vară din Formula 1. Etapa următoare va avea loc Marele Premiu al Ungariei, după care echipele vor lua o pauză de 14 zile.