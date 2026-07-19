Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) a triumfat la Spa, după ce a pornit din pole-position. Podiumul a fost completat de Charles Leclerc (Ferrari) și Max Verstappen (Red Bull Racing).
50 de puncte între Kimi Antonelli și Russell
Cursa de Formula 1 a început cu abandonul lui George Russell. Aflat în cursa pentru titlul mondial, britanicul de la Mercedes AMG a fost agățat de Lewis Hamilton în primul tur, după care a ieșit de pe circuit.
George Russell nu a mai putut reveni în cursă, iar Lewis Hamilton s-a ales cu o penalizare de cinci secunde. Mai apoi, pilotul Ferrari a intrat la boxe și a lovit unul dintre mecanicii echipei după schimbul de pneuri. Din fericire, nimeni nu a fost rănit grav.
Pilotul Andrea Kimi Antonelli a profitat din plin de abandonul colegului său George Russell. Italianul a câștigat la Spa-Francorchamps, astfel că are acum 50 de puncte avans față de Russell în clasamentul piloților. Antonelli ocupă locul 1, în timp ce Russell a picat pe locul 3 după cursa din Belgia, în spatele lui Lewis Hamilton.
Clasamentul final în Marele Premiu al Belgiei
Lando Norris (McLaren) a început cursa de pe locul 13, dar reușit să puncteze și el în Belgia. Iată clasamentul final:
- Andrea Kimi Antonelli (Mercedes AMG)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Max Verstappen (Red Bull Racing)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Isack Hadjar (Red Bull Racing)
- Lando Norris (McLaren)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Nico Hulkenberg (Audi)
- Oliver Bearman (Haas)
- Alexander Albon (Williams)
- Carlos Sainz Jr (Williams)
- Esteban Ocon (Haas)
- Valtteri Bottas (Audi)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Au abandonat: George Russell (Mercedes), Sergio Perez (Cadillac) și Lance Stroll (Aston Martin).
Cursa de la Spa-Francorchamps a fost penultima înainte de pauza de vară din Formula 1. Etapa următoare va avea loc Marele Premiu al Ungariei, după care echipele vor lua o pauză de 14 zile.