Legendarul pilot a cerut imediat detalii prin radio: "La naiba! Cum se simte?" . Inginerul său de cursă l-a asigurat că nu s-a întâmplat nimic grav: "E în regulă, cu toții sunt bine". (VIDEO AICI)

Lewis Hamilton a avut de ispășit o penalizare de cinci secunde, timp în care nimeni nu a putut atinge monopostul britanicului. A urmat schimbul de pneuri, dar unul dintre mecanici a fost prins pe picior greșit la plecare.

Mecanicul a fost pus la pământ de Hamilton, dar din fericire s-a ales doar cu răni minore.

Cursa de la Spa-Francorchamps este penultima înainte de pauza de vară din Formula 1. Etapa următoare va avea loc Marele Premiu al Ungariei, după care echipele vor lua o pauză de 14 zile.