FOTO Lewis Hamilton a lovit un mecanic Ferrari la boxe: "Cum se simte?"

Lewis Hamilton a lovit un mecanic Ferrari la boxe: &quot;Cum se simte?&quot; F 1 Lewis Hamilton a lovit un mecanic Ferrari la boxe / Captură TV
SPORT.RO
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Cursa de Formula 1 din Marele Premiu al Belgiei a oferit un incident neobișnuit.

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Lewis HamiltonFerrariMarele Premiu al Belgiei
Din articol

Lewis Hamilton a reacționat imediat: "Cum se simte?"

Legendarul pilot a cerut imediat detalii prin radio: "La naiba! Cum se simte?". Inginerul său de cursă l-a asigurat că nu s-a întâmplat nimic grav: "E în regulă, cu toții sunt bine". (VIDEO AICI)

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Lewis Hamilton a lovit un mecanic Ferrari la boxe / Captură TV
Lewis Hamilton a lovit un mecanic Ferrari la boxe / Captură TV
Lewis Hamilton a lovit un mecanic Ferrari la boxe / Captură TV
Lewis Hamilton a lovit un mecanic Ferrari la boxe / Captură TV
Lewis Hamilton a lovit un mecanic Ferrari la boxe / Captură TV
Lewis Hamilton a lovit un mecanic Ferrari la boxe / Captură TV
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Lewis Hamilton a avut de ispășit o penalizare de cinci secunde, timp în care nimeni nu a putut atinge monopostul britanicului. A urmat schimbul de pneuri, dar unul dintre mecanici a fost prins pe picior greșit la plecare.

Mecanicul a fost pus la pământ de Hamilton, dar din fericire s-a ales doar cu răni minore.

Cursa de la Spa-Francorchamps este penultima înainte de pauza de vară din Formula 1. Etapa următoare va avea loc Marele Premiu al Ungariei, după care echipele vor lua o pauză de 14 zile.

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