Este vorba despre Alen Halilovic, care a ajuns la Barcelona în 2015 și era văzut drept „noul Messi” la momentul transferului său de 5 milioane de euro de la Dinamo Zagreb.

Mijlocașul croat nu a confirmat și a trecut pe la mai multe echipe printre care și AC Milan.

Cu cine semnează „noul Messi”

Ajuns la 30 de ani, Halilovic a juca în stagiunea precedentă pentru Fortuna Sittard din Olanda și a rămas liber de contract.

Mijlocașul croat și-a găsit rapid un nou angajament și este foarte aproape să semneze cu Persepolis FC, echipă din prima ligă din Iran, conform lui Fabrizio Romano.

Dinamo Zagreb, FC Barcelona, Sporting Gijón, Hamburger SV, Las Palmas, AC Milan, Standard Liège, Heerenveen, Birmingham City, Reading, HNK Rijeka, Fortuna Sittard sunt echipele la care a evoluat Alen Halilovic de-a lungul carierei.

400.000 de euro este cota mijlocașului croat, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.